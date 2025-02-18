Глава РФПИ дал оценку переговорам в Эр-Рияде
Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры в Эр-Рияде позитивными
© AP Photo / Baraa AnwerГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступает перед журналистами в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде
© AP Photo / Baraa Anwer
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступает перед журналистами в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными.
"Безусловно, очень конструктивный диалог. Перед нами очень-очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий: много точек соприкосновения, много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать. Все очень позитивно", - сказал Дмитриев, комментируя состоявшиеся во вторник переговоры.
"Очень позитивное человеческое общение. И мы действительно поняли друг друга гораздо больше", - подчеркнул он.
По словам главы РФПИ, участники переговоров очень благодарны Саудовской Аравии, которая предоставила площадку для встречи.
"Во-первых, все было очень вкусно", - сказал он, комментируя организованный в рамках переговоров обед. "Во-вторых, мы все узнали друг друга гораздо лучше", - добавил Дмитриев.
По его словам, за столом переговоров звучало много шуток, американцы высказывали желание приехать в Россию.