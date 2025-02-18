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Глава РФПИ дал оценку переговорам в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
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15:07 18.02.2025 (обновлено: 15:22 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rfpi-2000067892.html
Глава РФПИ дал оценку переговорам в Эр-Рияде
Глава РФПИ дал оценку переговорам в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Глава РФПИ дал оценку переговорам в Эр-Рияде
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:07:00+03:00
2025-02-18T15:22:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными."Безусловно, очень конструктивный диалог. Перед нами очень-очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий: много точек соприкосновения, много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать. Все очень позитивно", - сказал Дмитриев, комментируя состоявшиеся во вторник переговоры."Очень позитивное человеческое общение. И мы действительно поняли друг друга гораздо больше", - подчеркнул он.По словам главы РФПИ, участники переговоров очень благодарны Саудовской Аравии, которая предоставила площадку для встречи."Во-первых, все было очень вкусно", - сказал он, комментируя организованный в рамках переговоров обед. "Во-вторых, мы все узнали друг друга гораздо лучше", - добавил Дмитриев.По его словам, за столом переговоров звучало много шуток, американцы высказывали желание приехать в Россию.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000070671.html
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российский фонд прямых инвестиций, в мире, россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Глава РФПИ дал оценку переговорам в Эр-Рияде

Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры в Эр-Рияде позитивными

© AP Photo / Baraa AnwerГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступает перед журналистами в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступает перед журналистами в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Baraa Anwer
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступает перед журналистами в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными.
"Безусловно, очень конструктивный диалог. Перед нами очень-очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий: много точек соприкосновения, много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать. Все очень позитивно", - сказал Дмитриев, комментируя состоявшиеся во вторник переговоры.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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"Очень позитивное человеческое общение. И мы действительно поняли друг друга гораздо больше", - подчеркнул он.
По словам главы РФПИ, участники переговоров очень благодарны Саудовской Аравии, которая предоставила площадку для встречи.
"Во-первых, все было очень вкусно", - сказал он, комментируя организованный в рамках переговоров обед. "Во-вторых, мы все узнали друг друга гораздо лучше", - добавил Дмитриев.
По его словам, за столом переговоров звучало много шуток, американцы высказывали желание приехать в Россию.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Российский фонд прямых инвестицийВ миреРоссияСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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