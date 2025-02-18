https://ria.ru/20250218/rfpi-2000067892.html

Глава РФПИ дал оценку переговорам в Эр-Рияде

Глава РФПИ дал оценку переговорам в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

Глава РФПИ дал оценку переговорам в Эр-Рияде

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:07:00+03:00

2025-02-18T15:07:00+03:00

2025-02-18T15:22:00+03:00

российский фонд прямых инвестиций

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россия

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными."Безусловно, очень конструктивный диалог. Перед нами очень-очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий: много точек соприкосновения, много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать. Все очень позитивно", - сказал Дмитриев, комментируя состоявшиеся во вторник переговоры."Очень позитивное человеческое общение. И мы действительно поняли друг друга гораздо больше", - подчеркнул он.По словам главы РФПИ, участники переговоров очень благодарны Саудовской Аравии, которая предоставила площадку для встречи."Во-первых, все было очень вкусно", - сказал он, комментируя организованный в рамках переговоров обед. "Во-вторых, мы все узнали друг друга гораздо лучше", - добавил Дмитриев.По его словам, за столом переговоров звучало много шуток, американцы высказывали желание приехать в Россию.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000070671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

российский фонд прямых инвестиций, в мире, россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде