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Умер режиссер Григорий Спектор

Умер режиссер Григорий Спектор - РИА Новости, 18.02.2025

Умер режиссер Григорий Спектор

Режиссер, педагог ГИТИСа Григорий Спектор умер на 100-м году жизни, сообщили в учебном заведении. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:49:00+03:00

2025-02-18T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Режиссер, педагог ГИТИСа Григорий Спектор умер на 100-м году жизни, сообщили в учебном заведении. "На 100-м году жизни не стало легенды ГИТИСа — нашего старейшего педагога, артиста и режиссера, драматурга и либреттиста, музыкального и театрального критика, заслуженного деятеля искусств России Григория Владимировича Спектора", - говорится на официальном сайте института. ГИТИС выразил соболезнования супруге Спектора, а также его друзьям, коллегам и ученикам. "Григорий Владимирович и сам поставил более сотни драматических и оперных спектаклей, оперетт и мюзиклов, писал либретто и пьесы. Он был подлинным музыкальным просветителем — автором лекций о творчестве Баха, Бетховена, Шостаковича, Прокофьева, Караева. Его критические статьи для нас навсегда останутся примером легкой, ироничной и умной прозы, которая удивительно сочетается с колоссальной эрудицией, великолепной памятью и высоким художественным вкусом", - отметили в публикации. Спектор родился 19 января 1926 года в Тбилиси. Он учился в музыкальной школе, занимался в драматической студии. После начала Великой Отечественной войны стал участником музыкальных ансамблей, которые выступали в госпиталях перед ранеными бойцами. Окончив школу, он продолжил свою "музыкальную службу" в ансамбле погранвойск — играл на скрипке и ударных. Когда закончилась война, он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. Режиссер работал с Камерным музыкальным театром Бориса Покровского.

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