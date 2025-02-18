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Умер режиссер Григорий Спектор - РИА Новости, 18.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:49 18.02.2025 (обновлено: 17:54 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rezhisser-2000119841.html
Умер режиссер Григорий Спектор
Умер режиссер Григорий Спектор - РИА Новости, 18.02.2025
Умер режиссер Григорий Спектор
Режиссер, педагог ГИТИСа Григорий Спектор умер на 100-м году жизни, сообщили в учебном заведении. РИА Новости, 18.02.2025
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Режиссер, педагог ГИТИСа Григорий Спектор умер на 100-м году жизни, сообщили в учебном заведении. "На 100-м году жизни не стало легенды ГИТИСа — нашего старейшего педагога, артиста и режиссера, драматурга и либреттиста, музыкального и театрального критика, заслуженного деятеля искусств России Григория Владимировича Спектора", - говорится на официальном сайте института. ГИТИС выразил соболезнования супруге Спектора, а также его друзьям, коллегам и ученикам. "Григорий Владимирович и сам поставил более сотни драматических и оперных спектаклей, оперетт и мюзиклов, писал либретто и пьесы. Он был подлинным музыкальным просветителем — автором лекций о творчестве Баха, Бетховена, Шостаковича, Прокофьева, Караева. Его критические статьи для нас навсегда останутся примером легкой, ироничной и умной прозы, которая удивительно сочетается с колоссальной эрудицией, великолепной памятью и высоким художественным вкусом", - отметили в публикации. Спектор родился 19 января 1926 года в Тбилиси. Он учился в музыкальной школе, занимался в драматической студии. После начала Великой Отечественной войны стал участником музыкальных ансамблей, которые выступали в госпиталях перед ранеными бойцами. Окончив школу, он продолжил свою "музыкальную службу" в ансамбле погранвойск — играл на скрипке и ударных. Когда закончилась война, он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. Режиссер работал с Камерным музыкальным театром Бориса Покровского.
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россия, тбилиси, борис покровский, гитис, новости культуры, культура
Россия, Тбилиси, Борис Покровский, ГИТИС, Культура, Новости культуры, Культура
Умер режиссер Григорий Спектор

Умер режиссер и педагог ГИТИСа Григорий Спектор

© Фото : ГИТИСРежиссер Григорий Спектор
Режиссер Григорий Спектор - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : ГИТИС
Режиссер Григорий Спектор. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Режиссер, педагог ГИТИСа Григорий Спектор умер на 100-м году жизни, сообщили в учебном заведении.
«
"На 100-м году жизни не стало легенды ГИТИСа — нашего старейшего педагога, артиста и режиссера, драматурга и либреттиста, музыкального и театрального критика, заслуженного деятеля искусств России Григория Владимировича Спектора", - говорится на официальном сайте института.
ГИТИС выразил соболезнования супруге Спектора, а также его друзьям, коллегам и ученикам.
«
"Григорий Владимирович и сам поставил более сотни драматических и оперных спектаклей, оперетт и мюзиклов, писал либретто и пьесы. Он был подлинным музыкальным просветителем — автором лекций о творчестве Баха, Бетховена, Шостаковича, Прокофьева, Караева. Его критические статьи для нас навсегда останутся примером легкой, ироничной и умной прозы, которая удивительно сочетается с колоссальной эрудицией, великолепной памятью и высоким художественным вкусом", - отметили в публикации.
Спектор родился 19 января 1926 года в Тбилиси. Он учился в музыкальной школе, занимался в драматической студии. После начала Великой Отечественной войны стал участником музыкальных ансамблей, которые выступали в госпиталях перед ранеными бойцами. Окончив школу, он продолжил свою "музыкальную службу" в ансамбле погранвойск — играл на скрипке и ударных. Когда закончилась война, он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. Режиссер работал с Камерным музыкальным театром Бориса Покровского.
 
КультураРоссияТбилисиБорис ПокровскийГИТИСНовости культурыКультура
 
 
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