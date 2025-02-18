Рейтинг@Mail.ru
Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 18.02.2025 (обновлено: 16:04 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/reuters-2000085229.html
Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий
Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий
Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий, сообщили в госдепе. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:52:00+03:00
2025-02-18T16:04:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
россия
сша
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999988104_76:224:1204:859_1920x0_80_0_0_65284ed996c273005c347659c67cc2a2.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий, сообщили в госдепе."Принимать шаги, необходимые для нормализации работы наших дипломатических миссий", - говорится в заявлении официального представителя госдепа.
https://ria.ru/20250218/riyad-2000088361.html
россия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999988104_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7effc29a2d387b5048a5c7de39769458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, сша, саудовская аравия
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Россия, США, Саудовская Аравия
Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий

Госдеп: Россия и США будут принимать меры для нормализации работы дипмиссий

© РИА НовостиРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий, сообщили в госдепе.
"Принимать шаги, необходимые для нормализации работы наших дипломатических миссий", - говорится в заявлении официального представителя госдепа.
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США договорились подготовить почву для будущего сотрудничества
Вчера, 16:04
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреРоссияСШАСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала