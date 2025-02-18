https://ria.ru/20250218/reuters-2000085229.html
Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий
Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий
Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий, сообщили в госдепе. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:52:00+03:00
2025-02-18T15:52:00+03:00
2025-02-18T16:04:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий, сообщили в госдепе."Принимать шаги, необходимые для нормализации работы наших дипломатических миссий", - говорится в заявлении официального представителя госдепа.
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, сша, саудовская аравия
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Россия, США, Саудовская Аравия
Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий
Госдеп: Россия и США будут принимать меры для нормализации работы дипмиссий