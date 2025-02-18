https://ria.ru/20250218/reuters-2000085229.html

Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий

Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий

Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий, сообщили в госдепе. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:52:00+03:00

2025-02-18T15:52:00+03:00

2025-02-18T16:04:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

россия

сша

саудовская аравия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999988104_76:224:1204:859_1920x0_80_0_0_65284ed996c273005c347659c67cc2a2.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий, сообщили в госдепе."Принимать шаги, необходимые для нормализации работы наших дипломатических миссий", - говорится в заявлении официального представителя госдепа.

https://ria.ru/20250218/riyad-2000088361.html

россия

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, сша, саудовская аравия