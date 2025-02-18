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Водителей предупредили об изменениях в госрегистрации авто с 1 марта - РИА Новости, 18.02.2025
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03:18 18.02.2025
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Водителей предупредили об изменениях в госрегистрации авто с 1 марта
Водителей предупредили об изменениях в госрегистрации авто с 1 марта - РИА Новости, 18.02.2025
Водителей предупредили об изменениях в госрегистрации авто с 1 марта
С 1 марта начнут действовать обновления в правилах госрегистрации автомобилей. Они затронут многие аспекты, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T03:18:00+03:00
2025-02-18T03:18:00+03:00
авто
елена кудерко
федеральная таможенная служба (фтс россии)
осаго
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. С 1 марта начнут действовать обновления в правилах госрегистрации автомобилей. Они затронут многие аспекты, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Один из самых важных моментов — отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке авто на учет. Прежде это являлось необходимым условием для регистрационных действий."Важно понимать, что данное нововведение не отменяет саму обязанность страховать свою гражданскую ответственность – управление автомобилем без полиса ОСАГО по-прежнему влечет за собой административную ответственность", — предупредила адвокат.Также с марта можно будет снять с учета автомобиль, находящийся в угоне. Это избавит владельцев от уплаты транспортного налога и упростит процесс прекращения права собственности.Еще одна новация — отказ в регистрации в случае неуплаты утилизационного сбора. ФТС совместно с МВД наладят обмен сведениями для оперативного получения информации и исключения случаев регистрации автомобилей без данного платежа. И, наконец, снимать авто с учета можно будет через портал Госуслуг, что избавит владельцев от избыточных визитов в Госавтоинспекцию, заключила Кудерко.
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авто, елена кудерко, федеральная таможенная служба (фтс россии), осаго
Авто, Елена Кудерко, Федеральная таможенная служба (ФТС России), ОСАГО
Водителей предупредили об изменениях в госрегистрации авто с 1 марта

Адвокат Кудерко: 1 марта вступят в силу новые правила регистрации автомобилей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. С 1 марта начнут действовать обновления в правилах госрегистрации автомобилей. Они затронут многие аспекты, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.
Один из самых важных моментов — отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке авто на учет. Прежде это являлось необходимым условием для регистрационных действий.
«
"Важно понимать, что данное нововведение не отменяет саму обязанность страховать свою гражданскую ответственность – управление автомобилем без полиса ОСАГО по-прежнему влечет за собой административную ответственность", — предупредила адвокат.
Также с марта можно будет снять с учета автомобиль, находящийся в угоне. Это избавит владельцев от уплаты транспортного налога и упростит процесс прекращения права собственности.
Еще одна новация — отказ в регистрации в случае неуплаты утилизационного сбора. ФТС совместно с МВД наладят обмен сведениями для оперативного получения информации и исключения случаев регистрации автомобилей без данного платежа. И, наконец, снимать авто с учета можно будет через портал Госуслуг, что избавит владельцев от избыточных визитов в Госавтоинспекцию, заключила Кудерко.
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АвтоЕлена КудеркоФедеральная таможенная служба (ФТС России)ОСАГО
 
 
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