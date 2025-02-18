https://ria.ru/20250218/rastrata-1999959750.html

На Колыме экс-главу почты обвинили в растрате 2,5 миллиона рублей

На Колыме экс-главу почты обвинили в растрате 2,5 миллиона рублей - РИА Новости, 18.02.2025

На Колыме экс-главу почты обвинили в растрате 2,5 миллиона рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшей начальницы почтового отделения в Магаданской области, ее обвиняют в присвоении и растрате 2,5... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T05:34:00+03:00

2025-02-18T05:34:00+03:00

2025-02-18T05:34:00+03:00

происшествия

магаданская область

почта россии

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МАГАДАН, 18 фев - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшей начальницы почтового отделения в Магаданской области, ее обвиняют в присвоении и растрате 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства. "По версии следствия, с декабря 2023 года местная жительница возглавляла почтовое отделение в поселке Омсукчан. В период с сентября по октябрь 2024 года она совершила ряд денежных переводов с расчетного счета регионального управления АО "Почта России" и присвоила свыше 2,5 миллиона рублей. Противоправная деятельность была выявлена работодателем в ходе инвентаризации. После выявления недостачи обвиняемая уволена в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении. Уточняется, что женщину обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере, совершенных лицом с использованием своего служебного положения. "В период следствия ущерб в размере 900 тысяч рублей возмещен, на оставшуюся сумму заявлен иск, в обеспечение которого наложен арест на автомобиль и личное имущество ответчицы. Уголовное дело направлено в Омсукчанский районный суд Магаданской области для рассмотрения по существу", - дополняет пресс-служба прокуратуры региона.

https://ria.ru/20250207/podzhog-1997926909.html

магаданская область

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происшествия, магаданская область, почта россии