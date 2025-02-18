https://ria.ru/20250218/rada-2000149086.html

В Раде ответили на вопрос о новых выборах на Украине

В Раде ответили на вопрос о новых выборах на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

В Раде ответили на вопрос о новых выборах на Украине

Те политики, которые называют возможные даты выборов на Украине, "играют на публику" и "накручивают ситуацию", озвученные ими даты не имеют ничего общего с... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:08:00+03:00

2025-02-18T19:08:00+03:00

2025-02-18T19:08:00+03:00

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петр порошенко

владимир зеленский

верховная рада украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Те политики, которые называют возможные даты выборов на Украине, "играют на публику" и "накручивают ситуацию", озвученные ими даты не имеют ничего общего с пониманием развития событий в стране, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, намекая, в частности, на украинского экс-президента Петра Порошенко. Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) 16 февраля в интервью украинскому изданию "Цензор.нет" заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября. По его словам, в стране разворачивается избирательная кампания по президентским выборам. "Даты можно разные называть, но если говорить слово "сахар" или "шоколад", то во рту слаще не будет от этого, поэтому коллегам, озвучивающим даты, советовал бы взвешенно называть их, потому что озвучивание любых дат - это "пальцем в небо". (Даты - ред.) не основаны ни на каком понимании будущего", - сказал Корниенко в ответ на вопрос ведущего в эфире национального телемарафона о том, что неназванные лица озвучивают дату выборов на 26 октября. По мнению вице-спикера Рады, подобные заявления - это политическая "игра на публику". Он подчеркнул, что в настоящее время нет никаких утвержденных по выборам дат, поскольку политические партии подписали соответствующий меморандум. Кроме того, Корниенко назвал принципиальной позицию, согласно которой выборы могут пройти в течение полугода после завершения действия режима военного положения, но никак не раньше. Он также предположил, что парламенту нужно будет разработать и принять закон для проведения "послевоенных выборов", а также внести изменения в госбюджет. Порошенко в апреле 2024 года в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что намерен участвовать в следующих выборах президента Украины, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20241107/uslovie-1982334012.html

https://ria.ru/20250216/vybory-1999704046.html

https://ria.ru/20241013/poroshenko-1977854722.html

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в мире, украина, россия, александр корниенко, петр порошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)