https://ria.ru/20250218/rab-2000058417.html

Бежал из рабства и дожил до 130 лет: удивительная история отца 300 детей

Бежал из рабства и дожил до 130 лет: удивительная история отца 300 детей - РИА Новости, 18.02.2025

Бежал из рабства и дожил до 130 лет: удивительная история отца 300 детей

Тысячи потомков, жизнь без свободы и бегство, которое всегда заканчивалось неудачей. Роке Хосе Флоренсио был “прирученным жеребцом”: его заставляли... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:04:00+03:00

2025-02-18T15:04:00+03:00

2025-02-18T15:06:00+03:00

бразилия

африка

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Тысячи потомков, жизнь без свободы и бегство, которое всегда заканчивалось неудачей. Роке Хосе Флоренсио был “прирученным жеребцом”: его заставляли "производить" новых рабов, за которыми следили, как за скотом. История человека, который стал свободным и дожил до 130 лет."Золотой закон" и трагедия миллионовБразилия была последней страной в Западном полушарии, где отменили рабство в 1888 году и приняли "Золотой закон". Четыре века унижений, пыток и бесчеловечной эксплуатации — вот цена, которую заплатила страна за "легкий" способ получить дешевую рабочую силу.До отмены рабства бразильские плантаторы считали себя вправе распоряжаться жизнями рабов, как скотом. Убийства, издевательства, продажа детей — все это было обыденностью.Раб с рожденияРоке Хосе Флоренсио родился в 1828 году в Сорокабе (Бразилия), в семье рабов. При крещении местный падре дал ему имя Роке Хосе Флоренсио, что в переводе с испанского означает "Скала Иосифа Флорентийского". С рождения мальчика ждала незавидная участь — тяжелый труд и бесправие. В 12 лет его продали на невольничьем рынке плантатору Хоакиму Хосе де Оливейре. От одного собственника он перешел к другому.Прозвище "Сухая пятка"Роке среди других рабов называли Пата Сека — в переводе с португальского "сухая нога". Происхождение этого прозвища остается загадкой. Одни говорили, что его кожа на ногах была сухой и шелушащейся, другие — что он мог часами ходить босиком по раскаленной земле, не чувствуя боли. По третьей версии, его следы почти не оставались на земле, что делало его практически незаметным при побеге.Роке не раз пытался вырваться на свободу, но его приметная внешность мешала скрыться, его каждый раз ловили. Однако он не сдавался: помогал другим рабам бежать, объединяться с беглецами и создавать поселения "силомбо" — оазисы свободы среди жестокого мира.Несмотря на это, Пата Сека не терял надежды на свободу и помогал другим рабам бежать с фермы. Они объединялись с другими беглецами и создавали деревни "силомбо", где могли жить свободно. Роке не боялся рисковать и шел на отчаянные поступки, вызывая восхищение и уважение у своих товарищей по несчастью.Раб-осеменительК середине XIX века ввоз рабов из Африки в Бразилию был формально запрещен, но плантаторы нашли способ обойти закон: они просто заставляли рабов размножаться.На роль "осеменителей" отбирали самых крепких мужчин. Их телосложение, цвет кожи и физическая выносливость становились решающими критериями. Особое внимание уделяли форме икр — худощавые считались признаком высокой вероятности рождения мальчиков, а значит, новых рабочих рук.Мужчин насильно сводили с рабынями, отправляя в помещение, где уже ждали отобранные женщины. За процессом тщательно следил надсмотрщик. "Производителям" обеспечивали усиленное питание, чтобы они могли выполнять свою "функцию". Отказ был невозможен. Если раб или рабыня не могли зачать ребенка, их заменяли на других.Некоторым рабыням устанавливали "норму" — 15 детей. Если женщина выдерживала это испытание, ей могли даровать вольную. Но в условиях антисанитарии, тяжелого труда и постоянного насилия дожить до этого момента удавалось немногим. Даже если рабыне удавалось родить 15 детей, ее организм был настолько изношен, что о нормальной жизни не могло быть и речи.Роке выделялся среди других мощными физическими данными. К 18 годам он поражал всех своей силой и ростом — больше двух метров! И хозяин решил использовать его для размножения. Пата Сека "плодовитым" рабом. По разным данным, он стал отцом от 240 до 300 детей. Все они рождались рабами, как он, и были обречены на тяжелую жизнь. Детей заставляли работать в полях наравне со взрослыми, собирать хлопок под палящим солнцем, ухаживать за скотом. Детства у них не было. Мальчики умирали от непосильного труда, а девочек часто лишали невинности в юном возрасте и заставляли рожать новых рабов. Часто "качество" рабов заменяли "количеством".За здоровьем "осеменителей" следили, их хорошо кормили и старались не перегружать работой. Но жизнь Роке не принадлежала ему. Он был лишен свободы и права на собственные желания, не имел права завести семью. Единственным "бонусом" за его "труд" стали некоторые послабления: хозяин доверял ему уход за лошадьми и разрешал ездить по поручениям без присмотра.Получил свободу в 60 летРоке Хосе Флоренсио обрел свободу только в 1888 году, когда рабство в Бразилии было окончательно отменено. Ему было уже 60 лет. В благодарность за "плодотворную работу" бывший хозяин выделил ему небольшой участок земли. Пата Сека не растерялся и основал ферму Sítio Pata Seca, где начал выращивать сахарный тростник и делать рападуру на продажу. Заработок был невелик, но на жизнь хватало. Правда, часть земли вскоре захватили соседи, но Роке не унывал: он был счастлив, что наконец-то свободен.Впервые за долгие годы рабства Роке задумался о семье. Незадолго до отмены рабства он познакомился в городе с женщиной по имени Пальмира. Он женился на ней, и, несмотря на его возраст, у них родилось девять детей! Учитывая, сколько детей у него было от рабынь, Пата Сека стал предком примерно 30% населения своего города.Роке дожил до 130 лет и пользовался большим уважением среди местных жителей. Его юбилей отмечали всем городом, даже устроили парад в честь долгожителя. Но спустя три месяца после торжества Пата Сека случайно наступил на гвоздь и умер от столбняка 13 июня 1958 года. На его похороны пришли тысячи людей, чтобы отдать дань уважения человеку, пережившему рабство, установление республики и две Мировые войны.

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бразилия, африка