https://ria.ru/20250218/putin-2000164051.html
Путин отметил успехи российской медицины в борьбе с онкологией
Путин отметил успехи российской медицины в борьбе с онкологией - РИА Новости, 18.02.2025
Путин отметил успехи российской медицины в борьбе с онкологией
Президент России Владимир Путин отметил успехи медицины РФ в работе с онкологическими заболеваниями и призвал к более эффективной борьбе с другими болезнями. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:55:00+03:00
2025-02-18T20:55:00+03:00
2025-02-18T20:55:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил успехи медицины РФ в работе с онкологическими заболеваниями и призвал к более эффективной борьбе с другими болезнями. Президент во вторник провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Очень важная работа. Согласен полностью. Но только потом (после прохождения диспансеризации населением - ред.), чтобы после выявления тех или иных заболеваний реакция была. Мы же с вами на это счет много раз говорили. Но что касается онкологии, видите, реакция хорошая. Система здравоохранения реагирует на это здорово. Но надо по максимуму, конечно, работать и по другим выявляемым заболеваниям", - сказал глава государства, комментируя доклад вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин отметил успехи российской медицины в борьбе с онкологией
Путин отметил успехи медицины России в борьбе с онкологическими заболеваниями