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Путин дал поручения по доставке прессы в слабо обеспеченные регионы - РИА Новости, 18.02.2025
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20:44 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/putin-2000162889.html
Путин дал поручения по доставке прессы в слабо обеспеченные регионы
Путин дал поручения по доставке прессы в слабо обеспеченные регионы - РИА Новости, 18.02.2025
Путин дал поручения по доставке прессы в слабо обеспеченные регионы
Президент России Владимир Путин попросил правительство дополнительно проработать вопрос тарифов на доставку социально значимых изданий по подписке в регионах со РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:44:00+03:00
2025-02-18T20:44:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
максут шадаев
почта россии
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство дополнительно проработать вопрос тарифов на доставку социально значимых изданий по подписке в регионах со слабой бюджетной обеспеченностью, которые не смогут без федеральной помощи организовать эту работу. Президент во вторник провел совещание с правительством. Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания рассказал о тарифной политике при доставке печатных изданий "Почтой России", в том числе о льготном тарифе для социально значимых изданий. Министр сообщил, что в бюджете предусмотрены средства на обеспечение этого тарифа для федеральных изданий, а льготную доставку региональных и муниципальных изданий предлагается субсидировать за счет региональных бюджетов. Президент назвал такой подход в целом "понятным и правильным", но напомнил, что речь идет о социально значимых изданиях, которые не носят ярко выраженного регионального характера, а значимы для всей страны. "Поэтому для регионов с хорошей бюджетной обеспеченностью это понятно. Но если это касается регионов со слабой бюджетной обеспеченностью, то здесь дело в конце концов сведется к тому, что они либо тарифы будут задирать до небес, либо распространение этих социально значимых изданий просто прекратится. Поэтому я прошу вас вместе с коллегами из правительства, с Минфином еще раз посмотреть именно с этой точки зрения, посмотреть на те регионы, которые без федеральной помощи просто не смогут это сделать, не смогут донести до читателя эти издания", - обратился Путин к Шадаеву.
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экономика, россия, владимир путин, максут шадаев, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Максут Шадаев, Почта России, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин дал поручения по доставке прессы в слабо обеспеченные регионы

Путин поручил обсудить тарифы на доставку прессы в слабо обеспеченных регионах

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство дополнительно проработать вопрос тарифов на доставку социально значимых изданий по подписке в регионах со слабой бюджетной обеспеченностью, которые не смогут без федеральной помощи организовать эту работу.
Президент во вторник провел совещание с правительством. Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания рассказал о тарифной политике при доставке печатных изданий "Почтой России", в том числе о льготном тарифе для социально значимых изданий. Министр сообщил, что в бюджете предусмотрены средства на обеспечение этого тарифа для федеральных изданий, а льготную доставку региональных и муниципальных изданий предлагается субсидировать за счет региональных бюджетов.
Президент назвал такой подход в целом "понятным и правильным", но напомнил, что речь идет о социально значимых изданиях, которые не носят ярко выраженного регионального характера, а значимы для всей страны.
«
"Поэтому для регионов с хорошей бюджетной обеспеченностью это понятно. Но если это касается регионов со слабой бюджетной обеспеченностью, то здесь дело в конце концов сведется к тому, что они либо тарифы будут задирать до небес, либо распространение этих социально значимых изданий просто прекратится. Поэтому я прошу вас вместе с коллегами из правительства, с Минфином еще раз посмотреть именно с этой точки зрения, посмотреть на те регионы, которые без федеральной помощи просто не смогут это сделать, не смогут донести до читателя эти издания", - обратился Путин к Шадаеву.
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