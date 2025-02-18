https://ria.ru/20250218/putin-2000160604.html
Путин оценил результаты диспансеризации в России в 2024 году
Путин оценил результаты диспансеризации в России в 2024 году - РИА Новости, 18.02.2025
Путин оценил результаты диспансеризации в России в 2024 году
Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты диспансеризации в России в 2024 году. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:17:00+03:00
2025-02-18T20:17:00+03:00
2025-02-18T20:17:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729619800_0:220:3146:1989_1920x0_80_0_0_cb7d7466df902f3ee5caedad69badbba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты диспансеризации в России в 2024 году. "В целом результаты (диспансеризации в России в 2024 году - ред.) хорошие и отдача хорошая. Что касается продолжительности и качества жизни, от того, как мы наладим эту работу, тоже многое зависит", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на этом совещании заявила, что диспансеризацию в прошлом году прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей, что составляет почти 75% всего населения России.
https://ria.ru/20250121/dispanserizatsija-1994760549.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729619800_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_df6548a047f27226c88d8b2613b959ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин оценил результаты диспансеризации в России в 2024 году
Путин назвал результаты диспансеризации в России в 2024 году хорошими