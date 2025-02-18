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Путин оценил результаты диспансеризации в России в 2024 году - РИА Новости, 18.02.2025
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20:17 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/putin-2000160604.html
Путин оценил результаты диспансеризации в России в 2024 году
Путин оценил результаты диспансеризации в России в 2024 году - РИА Новости, 18.02.2025
Путин оценил результаты диспансеризации в России в 2024 году
Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты диспансеризации в России в 2024 году. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:17:00+03:00
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общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты диспансеризации в России в 2024 году. "В целом результаты (диспансеризации в России в 2024 году - ред.) хорошие и отдача хорошая. Что касается продолжительности и качества жизни, от того, как мы наладим эту работу, тоже многое зависит", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на этом совещании заявила, что диспансеризацию в прошлом году прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей, что составляет почти 75% всего населения России.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин оценил результаты диспансеризации в России в 2024 году

Путин назвал результаты диспансеризации в России в 2024 году хорошими

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты диспансеризации в России в 2024 году.
"В целом результаты (диспансеризации в России в 2024 году - ред.) хорошие и отдача хорошая. Что касается продолжительности и качества жизни, от того, как мы наладим эту работу, тоже многое зависит", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на этом совещании заявила, что диспансеризацию в прошлом году прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей, что составляет почти 75% всего населения России.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинТатьяна Голикова
 
 
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