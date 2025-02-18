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Путин поручил заранее предусмотреть поддержку курского приграничья - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 18.02.2025 (обновлено: 20:17 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/putin-2000159414.html
Путин поручил заранее предусмотреть поддержку курского приграничья
Путин поручил заранее предусмотреть поддержку курского приграничья - РИА Новости, 18.02.2025
Путин поручил заранее предусмотреть поддержку курского приграничья
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть поддержку для восстановления курского приграничья, в том числе создать РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:04:00+03:00
2025-02-18T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть поддержку для восстановления курского приграничья, в том числе создать меры поддержки пострадавшему бизнесу.Президент во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Нужно предусмотреть оказание поддержки со стороны правительства в реализации вопросов, связанных с комплексом восстановления социальных объектов, дорог, другой инфраструктуры, в том числе транспортной, промышленной, сельхозпредприятий, оказать поддержку бизнесу пострадавшему и так далее. Основные параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время, чтобы мы понимали, что должны будем делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности", - сказал глава государства.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250218/putin-2000158849.html
https://ria.ru/20250218/putin-2000157117.html
https://ria.ru/20250218/reestr-2000113025.html
россия
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Путин поручил заранее предусмотреть поддержку курского приграничья

Путин поручил правительству заранее предусмотреть поддержку курского приграничья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть поддержку для восстановления курского приграничья, в том числе создать меры поддержки пострадавшему бизнесу.
Президент во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области
Вчера, 19:59
"Нужно предусмотреть оказание поддержки со стороны правительства в реализации вопросов, связанных с комплексом восстановления социальных объектов, дорог, другой инфраструктуры, в том числе транспортной, промышленной, сельхозпредприятий, оказать поддержку бизнесу пострадавшему и так далее. Основные параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время, чтобы мы понимали, что должны будем делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности", - сказал глава государства.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Путин разъяснил поручение по новым выплатам для жителей Курской области
Вчера, 19:43
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Курской области заработал реестр пропавших жителей приграничья
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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