https://ria.ru/20250218/putin-2000158849.html

Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области

Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области - РИА Новости, 18.02.2025

Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно в ближайшее время подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской области после того, как... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:59:00+03:00

2025-02-18T19:59:00+03:00

2025-02-18T20:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

россия

брянская область

валерий герасимов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно в ближайшее время подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской области после того, как противник будет изгнан."Хочу попросить исполняющего обязанности (главы - ред.) Курской области вместе с правительством не только довести до людей вот наши решения и средства, соответственно, потом доложить мне об этом, но еще и подумать о том, что к моменту изгнания противника из отдельных районов Курской области нужно будет подготовить программу восстановления пострадавших районов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250218/putin-2000157117.html

курская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, россия, брянская область, валерий герасимов