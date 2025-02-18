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Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 18.02.2025 (обновлено: 20:11 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/putin-2000158849.html
Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области
Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области - РИА Новости, 18.02.2025
Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно в ближайшее время подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской области после того, как... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:59:00+03:00
2025-02-18T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
россия
брянская область
валерий герасимов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно в ближайшее время подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской области после того, как противник будет изгнан."Хочу попросить исполняющего обязанности (главы - ред.) Курской области вместе с правительством не только довести до людей вот наши решения и средства, соответственно, потом доложить мне об этом, но еще и подумать о том, что к моменту изгнания противника из отдельных районов Курской области нужно будет подготовить программу восстановления пострадавших районов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250218/putin-2000157117.html
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курская область, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, россия, брянская область, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов
Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области

Путин поручил подготовить программу восстановления районов Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно в ближайшее время подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской области после того, как противник будет изгнан.
«
"Хочу попросить исполняющего обязанности (главы - ред.) Курской области вместе с правительством не только довести до людей вот наши решения и средства, соответственно, потом доложить мне об этом, но еще и подумать о том, что к моменту изгнания противника из отдельных районов Курской области нужно будет подготовить программу восстановления пострадавших районов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Путин разъяснил поручение по новым выплатам для жителей Курской области
Вчера, 19:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияБрянская областьВалерий Герасимов
 
 
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