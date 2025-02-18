https://ria.ru/20250218/putin-2000157642.html

Путин дал Козлову поручение по ликвидации свалок

Путин дал Козлову поручение по ликвидации свалок - РИА Новости, 18.02.2025

Путин дал Козлову поручение по ликвидации свалок

Президент России Владимир Путин поручил министру природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова добиться окончательных результатов по ликвидации свалок,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:48:00+03:00

2025-02-18T19:48:00+03:00

2025-02-18T19:48:00+03:00

политика

россия

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

воздушно-космические силы россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова добиться окончательных результатов по ликвидации свалок, доложить главе государства по итогам. "Продолжайте, пожалуйста, эту работу в контакте с региональными властями. Надо добиться окончательных результатов. Потом, когда все будет завершено, обязательно мне доложите", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.

https://ria.ru/20250211/shapsha-1998627888.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), воздушно-космические силы россии