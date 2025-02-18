https://ria.ru/20250218/putin-2000157642.html
Путин дал Козлову поручение по ликвидации свалок
Путин дал Козлову поручение по ликвидации свалок - РИА Новости, 18.02.2025
Путин дал Козлову поручение по ликвидации свалок
Президент России Владимир Путин поручил министру природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова добиться окончательных результатов по ликвидации свалок,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:48:00+03:00
2025-02-18T19:48:00+03:00
2025-02-18T19:48:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова добиться окончательных результатов по ликвидации свалок, доложить главе государства по итогам. "Продолжайте, пожалуйста, эту работу в контакте с региональными властями. Надо добиться окончательных результатов. Потом, когда все будет завершено, обязательно мне доложите", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.
https://ria.ru/20250211/shapsha-1998627888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), воздушно-космические силы россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Воздушно-космические силы России
Путин дал Козлову поручение по ликвидации свалок
Путин поручил Козлову добиться окончательных результатов по ликвидации свалок