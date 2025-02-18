https://ria.ru/20250218/putin-2000157117.html

Путин разъяснил поручение по новым выплатам для жителей Курской области

Путин разъяснил поручение по новым выплатам для жителей Курской области - РИА Новости, 18.02.2025

Путин разъяснил поручение по новым выплатам для жителей Курской области

Выплаты размером в 65 тысяч рублей должны получать все, более, чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество - и пенсионеры, и работающие, и дети, РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:43:00+03:00

2025-02-18T19:43:00+03:00

2025-02-18T20:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Выплаты размером в 65 тысяч рублей должны получать все, более, чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество - и пенсионеры, и работающие, и дети, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу вернуться к тому, с чего мы начали - к помощи гражданам, которые проживают в Курской области, которые нуждаются в особой поддержке со стороны государства. Это 112 тысяч 600 человек. Когда мы договорились, что окажем помощь в размере средней зарплаты по региону - это 65 тысяч рублей, я имею в виду всех граждан этой категории: и пенсионеры, и работающие, и не работающие, и дети - все. Каждому по 65 тысяч рублей", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

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курская область

брянская область

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Путин: прошу обеспечить выплаты по 65 тысяч рублей ежемесячно всем утратившим имущество жителям Курской области Путин поручил обеспечить выплаты по 65 тысяч рублей ежемесячно всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения территории региона 2025-02-18T19:43 true PT2M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины