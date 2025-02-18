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Путин разъяснил поручение по новым выплатам для жителей Курской области - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 18.02.2025 (обновлено: 20:07 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/putin-2000157117.html
Путин разъяснил поручение по новым выплатам для жителей Курской области
Путин разъяснил поручение по новым выплатам для жителей Курской области - РИА Новости, 18.02.2025
Путин разъяснил поручение по новым выплатам для жителей Курской области
Выплаты размером в 65 тысяч рублей должны получать все, более, чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество - и пенсионеры, и работающие, и дети, РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:43:00+03:00
2025-02-18T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Выплаты размером в 65 тысяч рублей должны получать все, более, чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество - и пенсионеры, и работающие, и дети, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;Хочу вернуться к тому, с чего мы начали - к помощи гражданам, которые проживают в Курской области, которые нуждаются в особой поддержке со стороны государства. Это 112 тысяч 600 человек. Когда мы договорились, что окажем помощь в размере средней зарплаты по региону - это 65 тысяч рублей, я имею в виду всех граждан этой категории: и пенсионеры, и работающие, и не работающие, и дети - все. Каждому по 65 тысяч рублей&quot;, - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: прошу обеспечить выплаты по 65 тысяч рублей ежемесячно всем утратившим имущество жителям Курской области
Путин поручил обеспечить выплаты по 65 тысяч рублей ежемесячно всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения территории региона
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Путин разъяснил поручение по новым выплатам для жителей Курской области

Путин: в Курской области выплаты в 65 тыс руб должны получать все без имущества

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Выплаты размером в 65 тысяч рублей должны получать все, более, чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество - и пенсионеры, и работающие, и дети, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Хочу вернуться к тому, с чего мы начали - к помощи гражданам, которые проживают в Курской области, которые нуждаются в особой поддержке со стороны государства. Это 112 тысяч 600 человек. Когда мы договорились, что окажем помощь в размере средней зарплаты по региону - это 65 тысяч рублей, я имею в виду всех граждан этой категории: и пенсионеры, и работающие, и не работающие, и дети - все. Каждому по 65 тысяч рублей", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.

Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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