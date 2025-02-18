https://ria.ru/20250218/putin-2000154128.html

Путин призвал следить за ситуацией в Калининградской области

Путин призвал следить за ситуацией в Калининградской области - РИА Новости, 18.02.2025

Путин призвал следить за ситуацией в Калининградской области

Важно следить за ситуацией в Калининградской области после отключения прибалтийских стран от БРЭЛЛ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:31:00+03:00

2025-02-18T19:31:00+03:00

2025-02-18T19:31:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Важно следить за ситуацией в Калининградской области после отключения прибалтийских стран от БРЭЛЛ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Надо внимательно наблюдать за тем, что там (в Калининградской области - ред.) происходит", - сказал Путин. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.

https://ria.ru/20250208/brell-1998151255.html

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калининградская область, в мире, россия, эстония, владимир путин