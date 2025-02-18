https://ria.ru/20250218/putin-2000150164.html

Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря

Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря - РИА Новости, 18.02.2025

Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря

Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:11:00+03:00

2025-02-18T19:11:00+03:00

2025-02-18T19:21:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

черное море

россия

севастополь

владимир путин

керченский пролив

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров."Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250217/mazut-1999920839.html

https://ria.ru/20250214/mchs-1999288942.html

черное море

россия

севастополь

керченский пролив

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, черное море, россия, севастополь, владимир путин, керченский пролив