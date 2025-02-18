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Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря - РИА Новости, 18.02.2025
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19:11 18.02.2025 (обновлено: 19:21 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/putin-2000150164.html
Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря
Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря - РИА Новости, 18.02.2025
Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря
Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:11:00+03:00
2025-02-18T19:21:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
черное море
россия
севастополь
владимир путин
керченский пролив
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров."Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250217/mazut-1999920839.html
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черное море
россия
севастополь
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, черное море, россия, севастополь, владимир путин, керченский пролив
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Черное море, Россия, Севастополь, Владимир Путин, Керченский пролив
Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря

Путин поручил срочно поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров.
"Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута
17 февраля, 20:16
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В МЧС рассказали о ситуации с выбросами мазута в Краснодарском крае и Крыму
14 февраля, 09:11
 
Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияЧерное мореРоссияСевастопольВладимир ПутинКерченский пролив
 
 
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