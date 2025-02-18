https://ria.ru/20250218/putin-2000149582.html

Путин рассказал о выплате утратившим имущество жителям Курской области

Путин рассказал о выплате утратившим имущество жителям Курской области - РИА Новости, 18.02.2025

Путин рассказал о выплате утратившим имущество жителям Курской области

Выплата по 65 тысяч рублей для утративших имущество жителей Курской области будет осуществляться дополнительно к имеющимися у них доходам, заявил президент... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:10:00+03:00

2025-02-18T19:10:00+03:00

2025-02-18T19:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

общество

валерий герасимов

брянская область

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Выплата по 65 тысяч рублей для утративших имущество жителей Курской области будет осуществляться дополнительно к имеющимися у них доходам, заявил президент России Владимир Путин."Мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек что-то уже получает, зарабатывает. Всем, хочу подчеркнуть, всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении… Вот эти 112 620 человек, им всем будем выплачивать ежемесячно до момента, до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250218/reestr-2000113025.html

https://ria.ru/20250218/putin-2000148074.html

курская область

брянская область

россия

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курская область, владимир путин, общество, валерий герасимов, брянская область, вооруженные силы украины, россия