https://ria.ru/20250218/putin-2000148074.html

Путин рассказал о работе властей Курской области по вопросу помощи жителям

Путин рассказал о работе властей Курской области по вопросу помощи жителям - РИА Новости, 18.02.2025

Путин рассказал о работе властей Курской области по вопросу помощи жителям

Президент России Владимир Путин сообщил, что власти Курской области прорабатывали с министерством финансов РФ вопрос оказания дополнительной поддержки жителям... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:06:00+03:00

2025-02-18T19:06:00+03:00

2025-02-18T19:06:00+03:00

россия

курская область

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997829038_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_425da9785d21d6a1fbdf9dff7e2d24e9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что власти Курской области прорабатывали с министерством финансов РФ вопрос оказания дополнительной поддержки жителям курского приграничья. "Александр Сергеевич (Хинштейн врио губернатора Курской области - ред.) в ходе встречи с людьми поставил вопрос о том, чтобы помочь людям дополнительно. Имею ввиду то сложное положение, в котором они оказались. Я просил и исполняющего обязанности губернатора и правительство подготовить и внести соответствующие предложения. Антон Германович (Силуанов министр финансов РФ - ред.) знаю, что с минфином работали областные власти, о чем договорились?", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250218/putin-2000140551.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), общество