https://ria.ru/20250218/putin-2000148074.html
Путин рассказал о работе властей Курской области по вопросу помощи жителям
Путин рассказал о работе властей Курской области по вопросу помощи жителям - РИА Новости, 18.02.2025
Путин рассказал о работе властей Курской области по вопросу помощи жителям
Президент России Владимир Путин сообщил, что власти Курской области прорабатывали с министерством финансов РФ вопрос оказания дополнительной поддержки жителям... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:06:00+03:00
2025-02-18T19:06:00+03:00
2025-02-18T19:06:00+03:00
россия
курская область
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что власти Курской области прорабатывали с министерством финансов РФ вопрос оказания дополнительной поддержки жителям курского приграничья. "Александр Сергеевич (Хинштейн врио губернатора Курской области - ред.) в ходе встречи с людьми поставил вопрос о том, чтобы помочь людям дополнительно. Имею ввиду то сложное положение, в котором они оказались. Я просил и исполняющего обязанности губернатора и правительство подготовить и внести соответствующие предложения. Антон Германович (Силуанов министр финансов РФ - ред.) знаю, что с минфином работали областные власти, о чем договорились?", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20250218/putin-2000140551.html
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россия, курская область, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Курская область, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Путин рассказал о работе властей Курской области по вопросу помощи жителям
Путин: власти Курской области прорабатывали вопрос доппомощи жителям приграничья