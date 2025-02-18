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Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области

Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области - РИА Новости, 18.02.2025

Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области

Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:51:00+03:00

2025-02-18T18:51:00+03:00

2025-02-18T19:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от военнослужащих ВСУ."На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, — жителям региона — будем выплачивать по среднему по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты", — сказал он на совещании с членами правительства.Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заверил, что Минфин выполнит это поручение. Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 310 военнослужащих и 369 танков.

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Путин: прошу обеспечить выплаты по 65 тысяч рублей ежемесячно всем утратившим имущество жителям Курской области Путин поручил обеспечить выплаты по 65 тысяч рублей ежемесячно всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения территории региона 2025-02-18T18:51 true PT2M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)