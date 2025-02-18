https://ria.ru/20250218/putin-2000021413.html

Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 18.02.2025

Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа

Понимания о возможных датах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Понимания о возможных датах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, понимания такого нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли понимание примерной даты проведения встречи Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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Максим Зубков

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире