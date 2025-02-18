https://ria.ru/20250218/putin-2000021413.html
Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 18.02.2025
Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа
Понимания о возможных датах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:15:00+03:00
2025-02-18T12:15:00+03:00
2025-02-18T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Понимания о возможных датах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, понимания такого нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли понимание примерной даты проведения встречи Путина и Трампа.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа
Песков сообщил, что понимания о датах встречи Путина и Трампа пока нет