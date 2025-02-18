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Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 18.02.2025
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12:15 18.02.2025 (обновлено: 12:24 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/putin-2000021413.html
Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 18.02.2025
Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа
Понимания о возможных датах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:15:00+03:00
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россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Понимания о возможных датах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, понимания такого нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли понимание примерной даты проведения встречи Путина и Трампа.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа

Песков сообщил, что понимания о датах встречи Путина и Трампа пока нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед началом церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга
Президент РФ Владимир Путин выступает перед началом церемонии награждения юбилейными медалями 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает перед началом церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Понимания о возможных датах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, понимания такого нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли понимание примерной даты проведения встречи Путина и Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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