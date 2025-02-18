https://ria.ru/20250218/putin--2000154674.html
Путин рассказал о поставках СПГ для Калининградской области
Путин рассказал о поставках СПГ для Калининградской области - РИА Новости, 18.02.2025
Путин рассказал о поставках СПГ для Калининградской области
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с руководством "Газпрома" возможности поставки СПГ для Калининградской области в необходимом объеме,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:34:00+03:00
2025-02-18T19:34:00+03:00
2025-02-18T19:34:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с руководством "Газпрома" возможности поставки СПГ для Калининградской области в необходимом объеме, подчеркнув, что все находится в рабочем состоянии. "Только что я с руководством "Газпрома" это обсуждал. У них там все заряжено, при необходимости можно поставлять и СПГ в нужном объеме. Все в рабочем состоянии, все работает, все отлично", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи. Ранее энергосистема Калининградской области перешла на работу в автономном режиме в связи с выходом стран Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) сообщали, что выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области.
https://ria.ru/20250218/putin-2000154128.html
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экономика, россия, калининградская область, белоруссия, владимир путин, газпром
Экономика, Россия, Калининградская область, Белоруссия, Владимир Путин, Газпром
Путин рассказал о поставках СПГ для Калининградской области
Путин обсудил с "Газпромом" возможности поставки СПГ для Калининградской области