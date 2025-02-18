https://ria.ru/20250218/pushkov-1999961907.html

"Упустили шанс": Пушков резко высказался о саммите по Украине

"Упустили шанс": Пушков резко высказался о саммите по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

"Упустили шанс": Пушков резко высказался о саммите по Украине

Лидеры европейских стран упустили возможность способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, считает глава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T06:37:00+03:00

2025-02-18T06:37:00+03:00

2025-02-18T06:58:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Лидеры европейских стран упустили возможность способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Так он прокомментировал итоги экстренного саммита в Париже, созванного по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале."Сделав ставку на безнадежную войну, они (Европейские лидеры — Прим. ред.) упустили шанс инициировать мир. И тем самым сами отбросили себя на обочину мировой политики", — написал он.По мнению парламентария, экстренный саммит в Париже, который прошел в понедельник, полностью провалился из-за усиливающейся беспомощности на фоне изменения политики США и начавшегося переговорного процесса между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом."Попытка нескольких теряющих влияние людей, собравшихся в Париже на евросаммит, надуть щеки и сделать вид, будто от них все еще многое зависит, не слишком удалась", — резюмировал сенатор.В понедельник в Париже прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999744010.html

https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html

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в мире, париж, украина, алексей пушков, сша