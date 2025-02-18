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Пушилин рассказал о закрытой части встречи с Путиным - РИА Новости, 18.02.2025
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13:59 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/pushilin-2000051432.html
Пушилин рассказал о закрытой части встречи с Путиным
Пушилин рассказал о закрытой части встречи с Путиным - РИА Новости, 18.02.2025
Пушилин рассказал о закрытой части встречи с Путиным
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в закрытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным он попросил поддержки по ряду вопросов, главой государства РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:59:00+03:00
2025-02-18T13:59:00+03:00
донецкая народная республика
россия
украина
денис пушилин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в закрытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным он попросил поддержки по ряду вопросов, главой государства были даны соответствующие поручения, в том числе по водоснабжению и другим социальным вопросам. На прошлой неделе президент провел встречу с главой ДНР. "В закрытой части (встречи с президентом России – ред.) уже перешло все к поручениям… Поручения отданы, в том числе и по нашему сложному вопросу, по воде. Профильные ведомства совместно с нами этот вопрос уже отрабатывают... Были еще вопросы касаемо социальной составляющей и ветеранов боевых действий, точечные моменты. Все это, в общем-то, в проработке", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира с жителями республики в соцсетях. В рамках встречи с президентом РФ Пушилин заявил, что обеспечение бесперебойным водоснабжением всей территории ДНР - один из самых серьезных вызовов для властей, учитывая водную блокаду со стороны Украины. По его словам, существующие источники закрывают только порядка 50% от всего необходимого количества воды для региона. После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.
https://ria.ru/20250218/pushilin-2000050986.html
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донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, владимир путин, политика
Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Денис Пушилин, Владимир Путин, Политика
Пушилин рассказал о закрытой части встречи с Путиным

Пушилин: в закрытой части встречи с Путиным обсуждали поручения по ДНР

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в закрытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным он попросил поддержки по ряду вопросов, главой государства были даны соответствующие поручения, в том числе по водоснабжению и другим социальным вопросам.
На прошлой неделе президент провел встречу с главой ДНР.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Пушилин сообщил о начале восстановления пострадавших районов Донецка
Вчера, 13:59
"В закрытой части (встречи с президентом России – ред.) уже перешло все к поручениям… Поручения отданы, в том числе и по нашему сложному вопросу, по воде. Профильные ведомства совместно с нами этот вопрос уже отрабатывают... Были еще вопросы касаемо социальной составляющей и ветеранов боевых действий, точечные моменты. Все это, в общем-то, в проработке", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира с жителями республики в соцсетях.
В рамках встречи с президентом РФ Пушилин заявил, что обеспечение бесперебойным водоснабжением всей территории ДНР - один из самых серьезных вызовов для властей, учитывая водную блокаду со стороны Украины. По его словам, существующие источники закрывают только порядка 50% от всего необходимого количества воды для региона.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Пушилин назвал водоснабжение Донбасса одним из самых серьезных вызовов
10 февраля, 14:39
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДенис ПушилинВладимир ПутинПолитика
 
 
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