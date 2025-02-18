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Пушилин сообщил о начале восстановления пострадавших районов Донецка
Пушилин сообщил о начале восстановления пострадавших районов Донецка - РИА Новости, 18.02.2025
Пушилин сообщил о начале восстановления пострадавших районов Донецка
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что начинается восстановление районов Донецка, которые ранее регулярно подвергались обстрелам ВСУ, в том числе и жилья. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:59:00+03:00
2025-02-18T13:59:00+03:00
2025-02-18T14:00:00+03:00
донецкая народная республика
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денис пушилин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что начинается восстановление районов Донецка, которые ранее регулярно подвергались обстрелам ВСУ, в том числе и жилья. "Ряд районов, в том числе и часть Ленинского района, долгое время находилась под обстрелами. Мы ставили в планы, потом переносили ремонты объектов. Но даже сквер Металлургов запланирован к ремонту в этом (2025 - ред.) году, и еще запланирован ремонт дорог", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира с жителями республики в соцсетях. Как пояснил глава региона, линия фронта отодвинулась, и это позволит приступить к восстановлению на новых участках. "В этом году уже исключением для нас не являются Куйбышевский, Киевский, Петровский и Кировский районы. Мы долго этого ждали… Здесь я еще и с руководителем региона-шефа (Москвы - ред.) Сергеем Собяниным тоже проговорю по этому вопросу", - добавил он. Кроме того, по словам Пушилина, пострадавшее от атак ВСУ жилье в Донецке будет восстановлено. "Помимо этого, конечно же, у нас есть возможность сейчас и ремонтировать жилье в этих районах, разрушенное боевыми действиями. Ремонтировать, а где-то просто полностью восстанавливать", - отметил глава ДНР.
https://ria.ru/20250118/vsu-1994393113.html
https://ria.ru/20250115/pushilin-1993796922.html
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донецкая народная республика, донецк, ленинский район, денис пушилин, сергей собянин, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Донецк, Ленинский район, Денис Пушилин, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил о начале восстановления пострадавших районов Донецка
Пушилин: началось восстановление районов Донецка, подвергшихся обстрелам ВСУ