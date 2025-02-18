https://ria.ru/20250218/protivnik-1999955806.html

"Это прямое нападение": в Европе признали США врагом

"Это прямое нападение": в Европе признали США врагом - РИА Новости, 18.02.2025

"Это прямое нападение": в Европе признали США врагом

В Евросоюзе начали считать США противником после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Financial Times... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T03:19:00+03:00

2025-02-18T03:19:00+03:00

2025-02-18T06:45:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Евросоюзе начали считать США противником после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Financial Times со ссылкой на источник.По данным издания, отвечая на вопрос о том, считает ли он США врагом после разгромной речи американского вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности, высокопоставленный немецкий дипломат ответил: "Да"."Это было прямое нападение на европейскую демократию. Теперь совершенно ясно, что Европа одинока", — передает газета его слова.На прошлой неделе Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По его мнению, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали американского вице-президента молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.

https://ria.ru/20250217/es-1999937041.html

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в мире, европа, сша