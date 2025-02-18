"Это прямое нападение": в Европе признали США врагом
FT: в Европе начали считать США противником
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Евросоюзе начали считать США противником после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Financial Times со ссылкой на источник.
По данным издания, отвечая на вопрос о том, считает ли он США врагом после разгромной речи американского вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности, высокопоставленный немецкий дипломат ответил: "Да".
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"Это было прямое нападение на европейскую демократию. Теперь совершенно ясно, что Европа одинока", — передает газета его слова.
На прошлой неделе Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По его мнению, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали американского вице-президента молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
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