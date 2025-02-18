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Белоруссия и Россия обсудили совместные проекты к 80-летию Победы - РИА Новости, 18.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:22 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/proekty-2000172762.html
Белоруссия и Россия обсудили совместные проекты к 80-летию Победы
Белоруссия и Россия обсудили совместные проекты к 80-летию Победы - РИА Новости, 18.02.2025
Белоруссия и Россия обсудили совместные проекты к 80-летию Победы
Представители Белоруссии в рамках визита в Москву обсудили с министром культуры РФ Ольгой Любимовой совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:22:00+03:00
2025-02-18T22:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Представители Белоруссии в рамках визита в Москву обсудили с министром культуры РФ Ольгой Любимовой совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщило министерство культуры Белоруссии. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, 18-19 февраля проходит рабочий визит делегации министерства культуры Белоруссии в Москву. "Сегодня в рамках визита состоялась встреча заместителя главы администрации президента Республики Беларусь Владимира Перцова, министра культуры Республики Беларусь Руслана Чернецкого с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой", - отмечается в сообщении. Согласно ему, на встрече обсуждались совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вопросы совместного кинопроизводства и другие ключевые вопросы в рамках культурного сотрудничества Союзного государства в 2025 году. "Также в ходе командировки министр культуры Республики Беларусь имел возможность ознакомиться с экспозицией Подземного музея и Московским концертным залом в парке "Зарядье" с целью изучения опыта в использовании интерактива и современных технологических решений российских коллег", - отмечается в сообщении.
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белоруссия, москва, россия, ольга любимова, 80-летие победы в великой отечественной войне, культура, новости культуры
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Москва, Россия, Ольга Любимова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Культура, Новости культуры
Белоруссия и Россия обсудили совместные проекты к 80-летию Победы

Делегация Белоруссии обсудила в Москве совместные проекты с РФ к 80-летию Победы

© Фото предоставлено Министерством культуры Российской ФедерацииМинистр культуры Ольга Любимова
Министр культуры Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
Министр культуры Ольга Любимова. Архивное фото
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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Представители Белоруссии в рамках визита в Москву обсудили с министром культуры РФ Ольгой Любимовой совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщило министерство культуры Белоруссии.
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, 18-19 февраля проходит рабочий визит делегации министерства культуры Белоруссии в Москву.
«
"Сегодня в рамках визита состоялась встреча заместителя главы администрации президента Республики Беларусь Владимира Перцова, министра культуры Республики Беларусь Руслана Чернецкого с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой", - отмечается в сообщении.
Согласно ему, на встрече обсуждались совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вопросы совместного кинопроизводства и другие ключевые вопросы в рамках культурного сотрудничества Союзного государства в 2025 году.
"Также в ходе командировки министр культуры Республики Беларусь имел возможность ознакомиться с экспозицией Подземного музея и Московским концертным залом в парке "Зарядье" с целью изучения опыта в использовании интерактива и современных технологических решений российских коллег", - отмечается в сообщении.
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