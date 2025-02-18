https://ria.ru/20250218/proekty-2000172762.html

Белоруссия и Россия обсудили совместные проекты к 80-летию Победы

Белоруссия и Россия обсудили совместные проекты к 80-летию Победы - РИА Новости, 18.02.2025

Белоруссия и Россия обсудили совместные проекты к 80-летию Победы

Представители Белоруссии в рамках визита в Москву обсудили с министром культуры РФ Ольгой Любимовой совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:22:00+03:00

2025-02-18T22:22:00+03:00

2025-02-18T22:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

москва

россия

ольга любимова

80-летие победы в великой отечественной войне

культура

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776813213_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_569e2756fe6bdbdc84290b0becae3c43.jpg

МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Представители Белоруссии в рамках визита в Москву обсудили с министром культуры РФ Ольгой Любимовой совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщило министерство культуры Белоруссии. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, 18-19 февраля проходит рабочий визит делегации министерства культуры Белоруссии в Москву. "Сегодня в рамках визита состоялась встреча заместителя главы администрации президента Республики Беларусь Владимира Перцова, министра культуры Республики Беларусь Руслана Чернецкого с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой", - отмечается в сообщении. Согласно ему, на встрече обсуждались совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вопросы совместного кинопроизводства и другие ключевые вопросы в рамках культурного сотрудничества Союзного государства в 2025 году. "Также в ходе командировки министр культуры Республики Беларусь имел возможность ознакомиться с экспозицией Подземного музея и Московским концертным залом в парке "Зарядье" с целью изучения опыта в использовании интерактива и современных технологических решений российских коллег", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241104/minsk-1981818564.html

белоруссия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, москва, россия, ольга любимова, 80-летие победы в великой отечественной войне, культура, новости культуры