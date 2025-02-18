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В РПЦ надеются, что проект о раннем декрете будет поддержан всеми партиями - РИА Новости, 18.02.2025
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Религия
 
18:01 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/proekt-2000124233.html
В РПЦ надеются, что проект о раннем декрете будет поддержан всеми партиями
В РПЦ надеются, что проект о раннем декрете будет поддержан всеми партиями - РИА Новости, 18.02.2025
В РПЦ надеются, что проект о раннем декрете будет поддержан всеми партиями
Законопроект, позволяющий уходить в декрет в первом триместре беременности, это хорошее начинание, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:01:00+03:00
2025-02-18T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Законопроект, позволяющий уходить в декрет в первом триместре беременности, это хорошее начинание, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, выразив надежду, что после детальной проработки законопроект поддержат все парламентские партии. Как ранее стало известно РИА Новости, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. В пресс-службе партии сообщили, что проект будет внесен во исполнение предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Это хорошее начинание, важно, что депутаты прислушались к инициативе святейшего патриарха. Надеемся, что законопроект будет детально проработан, поддержан всеми партиями и улучшит положение беременных женщин. Если мы хотим сохраниться как народ и страна, то жизнь надлежит ценить и оберегать с момента зачатия. Мы исходим из того, что каждая женщина должна иметь возможность пользоваться привилегиями с первых дней беременности", - сказал Кипшидзе. В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности, назвал это актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости в России. Он подчеркнул, что жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, "человек уже в утробе матери имеет право на жизнь", поэтому "важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности". Позже глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о готовности разработать законопроект, позволяющий получать пособие по беременности и родам с первого триместра беременности, а также заметила, что сегодня отпуск по уходу за ребенком составляет три года, "а оплачивают только полтора".
https://ria.ru/20250218/rpts-1999959243.html
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Религия, Россия, Госдума РФ, Религия
В РПЦ надеются, что проект о раннем декрете будет поддержан всеми партиями

Кипшидзе: надеемся, что проект о раннем декрете улучшит положение женщин

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Законопроект, позволяющий уходить в декрет в первом триместре беременности, это хорошее начинание, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, выразив надежду, что после детальной проработки законопроект поддержат все парламентские партии.
Как ранее стало известно РИА Новости, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. В пресс-службе партии сообщили, что проект будет внесен во исполнение предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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"Это хорошее начинание, важно, что депутаты прислушались к инициативе святейшего патриарха. Надеемся, что законопроект будет детально проработан, поддержан всеми партиями и улучшит положение беременных женщин. Если мы хотим сохраниться как народ и страна, то жизнь надлежит ценить и оберегать с момента зачатия. Мы исходим из того, что каждая женщина должна иметь возможность пользоваться привилегиями с первых дней беременности", - сказал Кипшидзе.
В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности, назвал это актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости в России. Он подчеркнул, что жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, "человек уже в утробе матери имеет право на жизнь", поэтому "важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности".
Позже глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о готовности разработать законопроект, позволяющий получать пособие по беременности и родам с первого триместра беременности, а также заметила, что сегодня отпуск по уходу за ребенком составляет три года, "а оплачивают только полтора".
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