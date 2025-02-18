https://ria.ru/20250218/proekt-2000124233.html

В РПЦ надеются, что проект о раннем декрете будет поддержан всеми партиями

В РПЦ надеются, что проект о раннем декрете будет поддержан всеми партиями - РИА Новости, 18.02.2025

В РПЦ надеются, что проект о раннем декрете будет поддержан всеми партиями

Законопроект, позволяющий уходить в декрет в первом триместре беременности, это хорошее начинание, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:01:00+03:00

2025-02-18T18:01:00+03:00

2025-02-18T18:01:00+03:00

религия

россия

госдума рф

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f391964072fc5bdab4847ee0c63c2a10.jpg

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Законопроект, позволяющий уходить в декрет в первом триместре беременности, это хорошее начинание, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, выразив надежду, что после детальной проработки законопроект поддержат все парламентские партии. Как ранее стало известно РИА Новости, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. В пресс-службе партии сообщили, что проект будет внесен во исполнение предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Это хорошее начинание, важно, что депутаты прислушались к инициативе святейшего патриарха. Надеемся, что законопроект будет детально проработан, поддержан всеми партиями и улучшит положение беременных женщин. Если мы хотим сохраниться как народ и страна, то жизнь надлежит ценить и оберегать с момента зачатия. Мы исходим из того, что каждая женщина должна иметь возможность пользоваться привилегиями с первых дней беременности", - сказал Кипшидзе. В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности, назвал это актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости в России. Он подчеркнул, что жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, "человек уже в утробе матери имеет право на жизнь", поэтому "важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности". Позже глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о готовности разработать законопроект, позволяющий получать пособие по беременности и родам с первого триместра беременности, а также заметила, что сегодня отпуск по уходу за ребенком составляет три года, "а оплачивают только полтора".

https://ria.ru/20250218/rpts-1999959243.html

https://ria.ru/20250213/put-1999077857.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, госдума рф, религия