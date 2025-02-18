В Приморье экс-депутата приговорили к девяти годам за взятки
В Приморье экс-депутата Анну Алеко приговорили к девяти годам за взятки
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к 9 годам лишения свободы и штрафу в 18 миллионов рублей экс-депутата краевого законодательного собрания, бывшего директора Приморской краевой филармонии Анну Алеко за получение взяток, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона.
Отмечается, что судом Алеко признана виновной в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере).
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Суд установил, что в июле-августе 2018 года Алеко получила 1,5 миллиона рублей, с июля 2018 года по март 2019 года - 3,5 миллиона рублей и часы марки RADO стоимостью более 90 тысяч рублей за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу ООО "Интегра" при поставке музыкального оборудования.
"С учетом позиции прокурора суд назначил осужденной итоговое наказание в виде лишения свободы на 9 лет, со штрафом в размере 18 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций руководителя, на 6 лет, с лишением классного чина, с конфискацией суммы взяток на общую сумму более 5 миллионов рублей, обратив в доход государства арестованное имущество осужденной", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
Алеко в 2012-2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края, с 2016 по 2020 годы была директором краевой филармонии. В заксобрании Приморья, куда ее избрали в сентябре 2021 года, занимала пост зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.
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