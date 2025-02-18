https://ria.ru/20250218/primore-1999968187.html
Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трепанга
Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трепанга - РИА Новости, 18.02.2025
Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трепанга
Двое жителей Приморья предстанут перед судом по обвинению в незаконном лове 3 тысяч особей трепанга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:46:00+03:00
2025-02-18T08:46:00+03:00
2025-02-18T08:46:00+03:00
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здоровье - общество
приморский край
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ирина волк
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Двое жителей Приморья предстанут перед судом по обвинению в незаконном лове 3 тысяч особей трепанга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из СО ОМВД России "Хасанский" Приморского края окончили предварительное расследование уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Перед судом предстанут двое местных жителей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хасанский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, что в декабре 2023 года в ходе рейда полицейские заметили браконьеров на берегу залива Посьета. Нарушители попытались скрыться на автомобиле, но их задержали. В машине у них нашли водолазное снаряжение и емкости с живым дальневосточным трепангом. "Всего изъято около 3 тысяч экземпляров. Выяснилось, что злоумышленники незаконно вылавливали краснокнижных морских животных во внутренних водах Японского моря. Сотрудники полиции выпустили их в естественную среду обитания", - добавила Волк. Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей трепанга на Дальнем Востоке запрещена.
https://ria.ru/20250212/chukotka-1998770079.html
https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html
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происшествия, здоровье - общество, приморский край, японское море, дальний восток, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Приморский край, Японское море, Дальний Восток, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трепанга
Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трех тыс особей трепанга