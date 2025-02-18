https://ria.ru/20250218/primore-1999968187.html

Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трепанга

Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трепанга - РИА Новости, 18.02.2025

Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трепанга

Двое жителей Приморья предстанут перед судом по обвинению в незаконном лове 3 тысяч особей трепанга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:46:00+03:00

2025-02-18T08:46:00+03:00

2025-02-18T08:46:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

приморский край

японское море

дальний восток

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Двое жителей Приморья предстанут перед судом по обвинению в незаконном лове 3 тысяч особей трепанга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из СО ОМВД России "Хасанский" Приморского края окончили предварительное расследование уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Перед судом предстанут двое местных жителей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хасанский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, что в декабре 2023 года в ходе рейда полицейские заметили браконьеров на берегу залива Посьета. Нарушители попытались скрыться на автомобиле, но их задержали. В машине у них нашли водолазное снаряжение и емкости с живым дальневосточным трепангом. "Всего изъято около 3 тысяч экземпляров. Выяснилось, что злоумышленники незаконно вылавливали краснокнижных морских животных во внутренних водах Японского моря. Сотрудники полиции выпустили их в естественную среду обитания", - добавила Волк. Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей трепанга на Дальнем Востоке запрещена.

https://ria.ru/20250212/chukotka-1998770079.html

https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html

приморский край

японское море

дальний восток

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происшествия, здоровье - общество, приморский край, японское море, дальний восток, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)