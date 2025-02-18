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Жителя Приангарья поймали при повторной попытке украсть колбасу - РИА Новости, 18.02.2025
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08:14 18.02.2025 (обновлено: 10:25 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/priangare-1999965856.html
Жителя Приангарья поймали при повторной попытке украсть колбасу
Жителя Приангарья поймали при повторной попытке украсть колбасу - РИА Новости, 18.02.2025
Жителя Приангарья поймали при повторной попытке украсть колбасу
Житель Черемхово украл из местного магазина 11 палок колбасы, продал их, а на следующий день вернулся в тот же магазин и был пойман при попытке вынести еще 13... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:14:00+03:00
2025-02-18T10:25:00+03:00
происшествия
черемхово
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 18 фев - РИА Новости. Житель Черемхово украл из местного магазина 11 палок колбасы, продал их, а на следующий день вернулся в тот же магазин и был пойман при попытке вынести еще 13 колбас, заведено дело о краже, сообщает ГУМВД по Иркутской области. "В Черемхово полицейские раскрыли "колбасную" кражу. Добычей предполагаемого злоумышленника стали 24 палки колбасы. Он попался сотрудникам магазина, вернувшись за второй порцией. По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража", - говорится в сообщении. Отмечается, что первоначально в полицию поступило заявление о краже из продуктового магазина 11 палок колбасы, в том числе сервелата и копченых изделий. Камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который тщательно выбирал товар и прятал его в спортивную сумку. Сотрудники полиции изъяли видеозапись и начали поиск вора. Однако подозреваемый утром следующего дня вернулся в магазин, где был остановлен работниками торгового зала при попытке вынести еще 13 палок различных колбас. Задержанным оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Общая сумма причинённого им ущерба превысила шесть тысяч рублей. Свою вину "колбасный вор" признал и рассказал, что в первый день продал похищенное за 1200 рублей.
https://ria.ru/20250217/peterburg-1999870099.html
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черемхово
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43-летний мужчина крадет из магазина в Иркутской области 11 палок колбасы. Камера наблюдения
В Иркутской области 43-летний мужчина украл из местного магазина 11 палок колбасы и продал их за 1200 рублей. Нарушителя зафиксировали видеокамеры, полиция начала поиск вора. Попался же мужчина, когда на следующий день пытался украсть из того же магазина еще 13 палок различных колбас. Вину злоумышленник признал.
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происшествия, черемхово, иркутская область, россия
Происшествия, Черемхово, Иркутская область, Россия
Жителя Приангарья поймали при повторной попытке украсть колбасу

МВД: жителя Приангарья поймали при повторной попытке украсть колбасу

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ИРКУТСК, 18 фев - РИА Новости. Житель Черемхово украл из местного магазина 11 палок колбасы, продал их, а на следующий день вернулся в тот же магазин и был пойман при попытке вынести еще 13 колбас, заведено дело о краже, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Черемхово полицейские раскрыли "колбасную" кражу. Добычей предполагаемого злоумышленника стали 24 палки колбасы. Он попался сотрудникам магазина, вернувшись за второй порцией. По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что первоначально в полицию поступило заявление о краже из продуктового магазина 11 палок колбасы, в том числе сервелата и копченых изделий. Камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который тщательно выбирал товар и прятал его в спортивную сумку. Сотрудники полиции изъяли видеозапись и начали поиск вора. Однако подозреваемый утром следующего дня вернулся в магазин, где был остановлен работниками торгового зала при попытке вынести еще 13 палок различных колбас.
Задержанным оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Общая сумма причинённого им ущерба превысила шесть тысяч рублей. Свою вину "колбасный вор" признал и рассказал, что в первый день продал похищенное за 1200 рублей.
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