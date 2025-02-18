Рейтинг@Mail.ru
В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/pozhar-1999963644.html
В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница
В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница - РИА Новости, 18.02.2025
В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница
Возгорание на площади 15 квадратных метров произошло в отделении травматологии городской больницы в Комсомольске-на-Амуре, пламя ликвидировано, сообщает краевой РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T07:32:00+03:00
2025-02-18T07:32:00+03:00
происшествия
комсомольск-на-амуре
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Возгорание на площади 15 квадратных метров произошло в отделении травматологии городской больницы в Комсомольске-на-Амуре, пламя ликвидировано, сообщает краевой главк МЧС. "По предварительным данным в отделении травматологии произошло задымление. Очаг находился в бытовом помещении на третьем этаже на площади около 15 квадратов. Пламя быстро ликвидировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что персонал объекта организовал эвакуацию людей. С помощью спасательных устройств из опасной зоны выведены восемь человек. Информации о пострадавших нет. Пожарные работают на месте.
https://ria.ru/20250217/avtomobil-1999902223.html
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, комсомольск-на-амуре, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница

В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница на площади 15 "квадратов"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Возгорание на площади 15 квадратных метров произошло в отделении травматологии городской больницы в Комсомольске-на-Амуре, пламя ликвидировано, сообщает краевой главк МЧС.
"По предварительным данным в отделении травматологии произошло задымление. Очаг находился в бытовом помещении на третьем этаже на площади около 15 квадратов. Пламя быстро ликвидировали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что персонал объекта организовал эвакуацию людей. С помощью спасательных устройств из опасной зоны выведены восемь человек.
Информации о пострадавших нет. Пожарные работают на месте.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина
17 февраля, 18:35
 
ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала