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В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница

В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница - РИА Новости, 18.02.2025

В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница

Возгорание на площади 15 квадратных метров произошло в отделении травматологии городской больницы в Комсомольске-на-Амуре, пламя ликвидировано, сообщает краевой РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T07:32:00+03:00

2025-02-18T07:32:00+03:00

2025-02-18T07:32:00+03:00

происшествия

комсомольск-на-амуре

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Возгорание на площади 15 квадратных метров произошло в отделении травматологии городской больницы в Комсомольске-на-Амуре, пламя ликвидировано, сообщает краевой главк МЧС. "По предварительным данным в отделении травматологии произошло задымление. Очаг находился в бытовом помещении на третьем этаже на площади около 15 квадратов. Пламя быстро ликвидировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что персонал объекта организовал эвакуацию людей. С помощью спасательных устройств из опасной зоны выведены восемь человек. Информации о пострадавших нет. Пожарные работают на месте.

https://ria.ru/20250217/avtomobil-1999902223.html

комсомольск-на-амуре

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происшествия, комсомольск-на-амуре, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)