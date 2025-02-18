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Кличко заявил о пожаре на промпредприятии в Киеве после взрывов - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:15 18.02.2025 (обновлено: 03:39 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/pozhar-1999947287.html
Кличко заявил о пожаре на промпредприятии в Киеве после взрывов
Кличко заявил о пожаре на промпредприятии в Киеве после взрывов - РИА Новости, 18.02.2025
Кличко заявил о пожаре на промпредприятии в Киеве после взрывов
Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов в городе заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T00:15:00+03:00
2025-02-18T03:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов в городе заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе. "В Святошинском районе... предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия", — написал Кличко в своем Telegram-канале. Вечером в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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киев, россия, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Кличко заявил о пожаре на промпредприятии в Киеве после взрывов

Кличко: в Святошинском районе Киева после взрывов загорелось промпредприятие

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов в городе заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе.
«
"В Святошинском районе... предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия", — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Вечером в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВиталий КличкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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