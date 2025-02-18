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Кличко заявил о пожаре на промпредприятии в Киеве после взрывов

Кличко заявил о пожаре на промпредприятии в Киеве после взрывов - РИА Новости, 18.02.2025

Кличко заявил о пожаре на промпредприятии в Киеве после взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов в городе заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T00:15:00+03:00

2025-02-18T00:15:00+03:00

2025-02-18T03:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

виталий кличко

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов в городе заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе. "В Святошинском районе... предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия", — написал Кличко в своем Telegram-канале. Вечером в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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киев, россия, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины