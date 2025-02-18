https://ria.ru/20250218/poroshenko-1999948836.html

Порошенко* выступил с жестким заявлением в адрес Зеленского

Порошенко* выступил с жестким заявлением в адрес Зеленского - РИА Новости, 18.02.2025

Порошенко* выступил с жестким заявлением в адрес Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от получения повесток, чтобы избежать службы в ВСУ. Об этом заявил экс-президент Украины Петр... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T00:37:00+03:00

2025-02-18T00:37:00+03:00

2025-02-18T01:27:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от получения повесток, чтобы избежать службы в ВСУ. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко* в интервью газете "Украинская правда".Отвечая на вопрос журналиста о планах своего сына Михаила, который еще не достиг мобилизационного возраста, Порошенко* сказал, что, если тому придет повестка с требованием явиться в ТЦК, тот будет действовать "иначе, чем Зеленский"."Если будет мобилизация, он (Сын Порошенко*. — Прим. ред.) будет действовать иначе, чем <…> Зеленский, который четыре раза был уклонистом, убегал от повесток", — сказал бывший украинский президент.В сентябре 2022 Валерий Залужный, тогда занимавший пост влавкома ВСУ, рассказывал в интервью журналу Time о том, что знал об отсутствии у Зеленского военного опыта, поэтому не посвящал главу киевского режима в тактические тонкости ведения боевых действий.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999457599.html

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999908340.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины