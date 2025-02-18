https://ria.ru/20250218/politolog-2000091087.html

Политолог назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде

Политолог назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

Политолог назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде

Основной темой переговоров в саудовской столице является возобновление отношений между Россией и США, а не дискуссия об Украине, заявил политолог Дмитрий Саймс... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:13:00+03:00

2025-02-18T16:13:00+03:00

2025-02-18T16:13:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дмитрий саймс

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Основной темой переговоров в саудовской столице является возобновление отношений между Россией и США, а не дискуссия об Украине, заявил политолог Дмитрий Саймс в интервью aif.ru."Это переговоры не об Украине, а о возобновлении отношений между Россией и США. Конечно, это сделает дискуссию по Украине более продуктивной, но главное — восстановить связи, возобновить политический и дипломатический диалог с Америкой", - сказал Саймс.По его мнению, было бы "глупостью" на данном этапе приглашать представителей Украины на переговоры. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа.

https://ria.ru/20250218/riyad-2000088361.html

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