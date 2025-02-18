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Политолог назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде
Политолог назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Политолог назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде
Основной темой переговоров в саудовской столице является возобновление отношений между Россией и США, а не дискуссия об Украине, заявил политолог Дмитрий Саймс... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:13:00+03:00
2025-02-18T16:13:00+03:00
2025-02-18T16:13:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Основной темой переговоров в саудовской столице является возобновление отношений между Россией и США, а не дискуссия об Украине, заявил политолог Дмитрий Саймс в интервью aif.ru."Это переговоры не об Украине, а о возобновлении отношений между Россией и США. Конечно, это сделает дискуссию по Украине более продуктивной, но главное — восстановить связи, возобновить политический и дипломатический диалог с Америкой", - сказал Саймс.По его мнению, было бы "глупостью" на данном этапе приглашать представителей Украины на переговоры. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа.
https://ria.ru/20250218/riyad-2000088361.html
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Политолог назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде
Саймс: основной темой переговоров стало возобновление отношений РФ и США