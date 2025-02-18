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Политолог назвал Саудовскую Аравию наилучшим местом для переговоров
Политолог назвал Саудовскую Аравию наилучшим местом для переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
Политолог назвал Саудовскую Аравию наилучшим местом для переговоров
Саудовская Аравия - это наилучшее место для переговоров России и Соединенных Штатов Америки, это хорошая, нейтральная территория, заявил политолог Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:45:00+03:00
2025-02-18T15:45:00+03:00
2025-02-18T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия - это наилучшее место для переговоров России и Соединенных Штатов Америки, это хорошая, нейтральная территория, заявил политолог Дмитрий Саймс. "Саудовская Аравия — это хорошая, нейтральная территория. У Саудовской Аравии нормальные отношения с Россией. У наследного принца (Мухаммеда бен - ред.) Салмана близкие отношения с США, особенно с зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером", - сказал Саймс в интервью aif.ru. Он особо подчеркнул, что Саудовская Аравия не является "американской марионеткой" и в целом ряде вопросов умеет говорить Вашингтону "Нет". "Так что из всех возможностей, мне кажется, это наилучший выбор", - добавил Саймс.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000079794.html
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В мире, Саудовская Аравия, Россия, США, Дмитрий Саймс, Джаред Кушнер, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Украина
Политолог назвал Саудовскую Аравию наилучшим местом для переговоров
Политолог Саймс назвал Саудовскую Аравию лучшим местом переговоров России и США