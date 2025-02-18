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В аэропорту Турции приостановили полеты из-за неопознанного объекта - РИА Новости, 18.02.2025
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08:49 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/polety-1999968362.html
В аэропорту Турции приостановили полеты из-за неопознанного объекта
В аэропорту Турции приостановили полеты из-за неопознанного объекта - РИА Новости, 18.02.2025
В аэропорту Турции приостановили полеты из-за неопознанного объекта
Полеты были приостановлены в аэропорту турецкого Газиантепа после сообщения о светящемся неопознанном летающем объекте, сообщила газета T24. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:49:00+03:00
2025-02-18T08:49:00+03:00
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АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Полеты были приостановлены в аэропорту турецкого Газиантепа после сообщения о светящемся неопознанном летающем объекте, сообщила газета T24. "Около 22.00 (совпадает с мск) в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тысяч футов и сообщили о ситуации на диспетчерскую вышку. После сообщения двух пилотов об объекте, который не был виден на радарах, посадка и взлет самолетов в аэропорту были прекращены", - пишет издание. По данным газеты, объект может быть беспилотным летательным аппаратом. "Пока нет точной информации об источнике света, но сообщается, что воздушное движение будет возобновлено для полетов после уточнения объекта, который, предположительно, является дроном", - сообщила газета.
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в мире, газиантеп, турция
В мире, Газиантеп, Турция
В аэропорту Турции приостановили полеты из-за неопознанного объекта

T24: в аэропорту Газиантепа остановили полеты после сообщения о летящем объекте

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Полеты были приостановлены в аэропорту турецкого Газиантепа после сообщения о светящемся неопознанном летающем объекте, сообщила газета T24.
"Около 22.00 (совпадает с мск) в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тысяч футов и сообщили о ситуации на диспетчерскую вышку. После сообщения двух пилотов об объекте, который не был виден на радарах, посадка и взлет самолетов в аэропорту были прекращены", - пишет издание.
По данным газеты, объект может быть беспилотным летательным аппаратом.
"Пока нет точной информации об источнике света, но сообщается, что воздушное движение будет возобновлено для полетов после уточнения объекта, который, предположительно, является дроном", - сообщила газета.
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