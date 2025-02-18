Подполье сорвало железнодорожные перевозки ВСУ в Запорожье
В Запорожской области на сутки была нарушена железнодорожная логистика ВСУ
© РИА НовостиПодполье подожгло релейный шкаф в Запорожской области и сорвало на сутки железнодорожную логистику ВСУ. Кадр из видео
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести удар по поезду с личным составом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"В Гуляйпольском районе Запорожской области партизаны поджогом уничтожили релейный шкаф. Он обеспечивал работу одного из железнодорожных перегонов, который ВСУ использовали для переброски боеприпасов и живой силы. На перевалочных пунктах все выгружалось и транспортировалось непосредственно на ЛБС (Линию боевого соприкосновения — Прим. ред.) в Запорожском направлении", — сказал собеседник агентства.
По его данным, после обесточивания железной дороги был нанесен удар беспилотниками по одному из поездов с личным составом ВСУ, который вынужденно остановился. Другие военные грузы направили в объезд.
"Это все заняло какое-то время, в которое ВСУ испытывали недостачу в боекомплекте и стало заметно падать настроение военных: ни ротации, ни вывоза раненых, некоторые из которых уже не дождались эвакуации", — добавил Лебедев.
В декабре участники сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области. В ноябре Лебедев сообщал о диверсии на электроподстанции в Черниговской области. Тогда в результате без электроэнергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области остался украинский зенитный ракетный комплекс.