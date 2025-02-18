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Подполье сорвало железнодорожные перевозки ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 18.02.2025 (обновлено: 06:16 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/podpole-1999960956.html
Подполье сорвало железнодорожные перевозки ВСУ в Запорожье
Подполье сорвало железнодорожные перевозки ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 18.02.2025
Подполье сорвало железнодорожные перевозки ВСУ в Запорожье
Пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T06:13:00+03:00
2025-02-18T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести удар по поезду с личным составом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;В Гуляйпольском районе Запорожской области партизаны поджогом уничтожили релейный шкаф. Он обеспечивал работу одного из железнодорожных перегонов, который ВСУ использовали для переброски боеприпасов и живой силы. На перевалочных пунктах все выгружалось и транспортировалось непосредственно на ЛБС (Линию боевого соприкосновения — Прим. ред.) в Запорожском направлении&quot;, — сказал собеседник агентства.По его данным, после обесточивания железной дороги был нанесен удар беспилотниками по одному из поездов с личным составом ВСУ, который вынужденно остановился. Другие военные грузы направили в объезд. "Это все заняло какое-то время, в которое ВСУ испытывали недостачу в боекомплекте и стало заметно падать настроение военных: ни ротации, ни вывоза раненых, некоторые из которых уже не дождались эвакуации", — добавил Лебедев.В декабре участники сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области. В ноябре Лебедев сообщал о диверсии на электроподстанции в Черниговской области. Тогда в результате без электроэнергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области остался украинский зенитный ракетный комплекс.
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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сорвало железнодорожные перевозки ВСУ в Запорожье

В Запорожской области на сутки была нарушена железнодорожная логистика ВСУ

© РИА НовостиПодполье подожгло релейный шкаф в Запорожской области и сорвало на сутки железнодорожную логистику ВСУ. Кадр из видео
Подполье подожгло релейный шкаф в Запорожской области и сорвало на сутки железнодорожную логистику ВСУ. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести удар по поезду с личным составом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"В Гуляйпольском районе Запорожской области партизаны поджогом уничтожили релейный шкаф. Он обеспечивал работу одного из железнодорожных перегонов, который ВСУ использовали для переброски боеприпасов и живой силы. На перевалочных пунктах все выгружалось и транспортировалось непосредственно на ЛБС (Линию боевого соприкосновения — Прим. ред.) в Запорожском направлении", — сказал собеседник агентства.

По его данным, после обесточивания железной дороги был нанесен удар беспилотниками по одному из поездов с личным составом ВСУ, который вынужденно остановился. Другие военные грузы направили в объезд.
"Это все заняло какое-то время, в которое ВСУ испытывали недостачу в боекомплекте и стало заметно падать настроение военных: ни ротации, ни вывоза раненых, некоторые из которых уже не дождались эвакуации", — добавил Лебедев.
В декабре участники сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области. В ноябре Лебедев сообщал о диверсии на электроподстанции в Черниговской области. Тогда в результате без электроэнергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области остался украинский зенитный ракетный комплекс.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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