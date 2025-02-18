https://ria.ru/20250218/podpole-1999960956.html

Подполье сорвало железнодорожные перевозки ВСУ в Запорожье

Подполье сорвало железнодорожные перевозки ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 18.02.2025

Подполье сорвало железнодорожные перевозки ВСУ в Запорожье

Пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T06:13:00+03:00

2025-02-18T06:13:00+03:00

2025-02-18T06:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести удар по поезду с личным составом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Гуляйпольском районе Запорожской области партизаны поджогом уничтожили релейный шкаф. Он обеспечивал работу одного из железнодорожных перегонов, который ВСУ использовали для переброски боеприпасов и живой силы. На перевалочных пунктах все выгружалось и транспортировалось непосредственно на ЛБС (Линию боевого соприкосновения — Прим. ред.) в Запорожском направлении", — сказал собеседник агентства.По его данным, после обесточивания железной дороги был нанесен удар беспилотниками по одному из поездов с личным составом ВСУ, который вынужденно остановился. Другие военные грузы направили в объезд. "Это все заняло какое-то время, в которое ВСУ испытывали недостачу в боекомплекте и стало заметно падать настроение военных: ни ротации, ни вывоза раненых, некоторые из которых уже не дождались эвакуации", — добавил Лебедев.В декабре участники сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области. В ноябре Лебедев сообщал о диверсии на электроподстанции в Черниговской области. Тогда в результате без электроэнергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области остался украинский зенитный ракетный комплекс.

https://ria.ru/20250217/podpole-1999905162.html

запорожская область

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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины