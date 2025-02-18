https://ria.ru/20250218/plennyy-2000033972.html

Офицер ВСУ только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области

Офицер ВСУ только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области - РИА Новости, 18.02.2025

Офицер ВСУ только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области

Пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, как узнал о том, что находится в Курской области, от российских военных уже после того, как сдался. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:49:00+03:00

2025-02-18T12:49:00+03:00

2025-02-18T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, как узнал о том, что находится в Курской области, от российских военных уже после того, как сдался. "Приехал к комбату. Он мне на карте показал, куда идти: "Вот тебя проведут сюда, будешь ожидать дальнейших распоряжений, там место тихое"... Нас завели. Когда выходили из посадки, я говорю: "Что за ров?" Проводник говорит: "Это противотанковый ров, ничего, сейчас перемахнем, и там сразу ваша позиция". То есть я узнал, что мы в Курской области, уже после того, как мы сдались", - сказал Боронило. "Мне сказали: "Окуни, вы в Курской области, на территории России", - добавил офицер.

https://ria.ru/20250218/vsu-2000031256.html

курская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)