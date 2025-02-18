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Офицер ВСУ только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/plennyy-2000033972.html
Офицер ВСУ только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области
Офицер ВСУ только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области - РИА Новости, 18.02.2025
Офицер ВСУ только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области
Пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, как узнал о том, что находится в Курской области, от российских военных уже после того, как сдался. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:49:00+03:00
2025-02-18T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, как узнал о том, что находится в Курской области, от российских военных уже после того, как сдался. "Приехал к комбату. Он мне на карте показал, куда идти: "Вот тебя проведут сюда, будешь ожидать дальнейших распоряжений, там место тихое"... Нас завели. Когда выходили из посадки, я говорю: "Что за ров?" Проводник говорит: "Это противотанковый ров, ничего, сейчас перемахнем, и там сразу ваша позиция". То есть я узнал, что мы в Курской области, уже после того, как мы сдались", - сказал Боронило. "Мне сказали: "Окуни, вы в Курской области, на территории России", - добавил офицер.
https://ria.ru/20250218/vsu-2000031256.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Офицер ВСУ только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области

Офицер ВСУ Боронило только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, как узнал о том, что находится в Курской области, от российских военных уже после того, как сдался.
"Приехал к комбату. Он мне на карте показал, куда идти: "Вот тебя проведут сюда, будешь ожидать дальнейших распоряжений, там место тихое"... Нас завели. Когда выходили из посадки, я говорю: "Что за ров?" Проводник говорит: "Это противотанковый ров, ничего, сейчас перемахнем, и там сразу ваша позиция". То есть я узнал, что мы в Курской области, уже после того, как мы сдались", - сказал Боронило.
"Мне сказали: "Окуни, вы в Курской области, на территории России", - добавил офицер.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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