https://ria.ru/20250218/platforma-2000048781.html

Платформа "Мой экспорт" объединила более 600 аккредитованных специалистов

Платформа "Мой экспорт" объединила более 600 аккредитованных специалистов - РИА Новости, 18.02.2025

Платформа "Мой экспорт" объединила более 600 аккредитованных специалистов

Число "Профессионалов экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" увеличилось почти на 20% в 2024 году, теперь сервис объединяет более 600 аккредитованных... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:49:00+03:00

2025-02-18T13:49:00+03:00

2025-02-18T13:49:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число "Профессионалов экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" увеличилось почти на 20% в 2024 году, теперь сервис объединяет более 600 аккредитованных специалистов, готовых предоставить поддержку и консультации по различным аспектам внешнеэкономической деятельности, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."За год на сервисе "Профессионалы экспорта" было оформлено более 4 тысяч заявок на услуги. Сервис предоставляет доступ к квалифицированным специалистам в области логистики, сертификации, маркетинга и других ключевых направлений, необходимых для успешного выхода на международные рынки", - говорится в сообщении.В настоящее время для заказа экспортерам на сервисе доступно 39 партнерских услуг, из которых 12 предполагают государственную финансовую поддержку, а 3 можно получить бесплатно: консультации по логистике, поиску иностранных покупателей и размещению на электронной торговой площадке."Сервис "Профессионалы экспорта" - важное звено в формировании экосистемы для экспортеров. Для успешного выхода на международные рынки компаниям крайне важна поддержка экспертов. Этот сервис подбирает исполнителей, готовых реализовать запрос клиента по выбранной услуге и предоставляет удобный доступ к обширной базе провайдеров в области осуществления внешней торговли", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов, его слова приводятся в сообщении.Российский экспортный центр регулярно проводит обучающие вебинары для экспортеров с привлечением аккредитованных партнеров, которые делятся своими ценными знаниями и советами, способствующими принятию правильных решений в рамках реализации экспортного проекта. Так, в прошлом году состоялись вебинары про особенности подготовки к работе на международных выставках и бизнес-миссиях, управление интеллектуальной собственностью, анализ конкурентной среды и многие другие. Ближайший состоится 6 марта и будет посвящен оптимизации рисков для повышения эффективности в логистике. Ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале РЭЦ "Новости российского экспорта".

https://ria.ru/20250217/rets-1999892488.html

https://ria.ru/20250214/tovarooborot-1999427449.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)