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Президент Колумбии заявил о подготовке нападения на его самолет - РИА Новости, 18.02.2025
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22:29 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/petro-2000173715.html
Президент Колумбии заявил о подготовке нападения на его самолет
Президент Колумбии заявил о подготовке нападения на его самолет - РИА Новости, 18.02.2025
Президент Колумбии заявил о подготовке нападения на его самолет
Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что повстанцы Армии национального освобождения АНО/ELN планируют сбить его самолет, для чего уже закупили две ракеты, и РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:29:00+03:00
2025-02-18T22:29:00+03:00
в мире
колумбия
густаво петро
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МЕХИКО, 18 фев - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что повстанцы Армии национального освобождения АНО/ELN планируют сбить его самолет, для чего уже закупили две ракеты, и призвал новое руководство полиции разрушить эти планы. "Генерал Триана, вот что вам предстоит предотвратить. Я знаю, это пугает. Вы знаете, что по моему самолету хотят запустить ракету - наркоторговцы купили ее и где-то спрятали. Не одна, а две ракеты. Мы знаем, кто они, но мы должны действовать", - заявил Петро на церемонии приведения к присяге нового директора колумбийской полиции генерала Карлоса Фернандо Трианы Бельтрана, которую транслировало ведомство в своих социальных сетях. По словам Петро, его ликвидация выгодна наркоторговцам, "крупным мафиозным группировкам", которые сейчас преследует правительство. Он вновь повторил, что ситуация страшная, назвав ELN "одной из крупнейших мафиозных группировок Колумбии". Правительство Густаво Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны. До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами Армии национального освобождения и структурами выходцев из РВСК. Президент Петро после январских столкновений в Кататумбо, назвал действия боевиков АНО в этом регионе военными преступлениями и заявил о приостановке мирного процесса с этой структурой, которая "не имеет никакой воли к миру".
https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995944066.html
https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995617700.html
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в мире, колумбия, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии
В мире, Колумбия, Густаво Петро, Революционные вооруженные силы Колумбии
Президент Колумбии заявил о подготовке нападения на его самолет

Президент Колумбии Петро заявил, что повстанцы планируют сбить его самолет

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 фев - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что повстанцы Армии национального освобождения АНО/ELN планируют сбить его самолет, для чего уже закупили две ракеты, и призвал новое руководство полиции разрушить эти планы.
"Генерал Триана, вот что вам предстоит предотвратить. Я знаю, это пугает. Вы знаете, что по моему самолету хотят запустить ракету - наркоторговцы купили ее и где-то спрятали. Не одна, а две ракеты. Мы знаем, кто они, но мы должны действовать", - заявил Петро на церемонии приведения к присяге нового директора колумбийской полиции генерала Карлоса Фернандо Трианы Бельтрана, которую транслировало ведомство в своих социальных сетях.
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По словам Петро, его ликвидация выгодна наркоторговцам, "крупным мафиозным группировкам", которые сейчас преследует правительство. Он вновь повторил, что ситуация страшная, назвав ELN "одной из крупнейших мафиозных группировок Колумбии".
Правительство Густаво Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны. До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами Армии национального освобождения и структурами выходцев из РВСК. Президент Петро после январских столкновений в Кататумбо, назвал действия боевиков АНО в этом регионе военными преступлениями и заявил о приостановке мирного процесса с этой структурой, которая "не имеет никакой воли к миру".
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В миреКолумбияГуставо ПетроРеволюционные вооруженные силы Колумбии
 
 
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