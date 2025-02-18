https://ria.ru/20250218/peskov-2000027959.html
Песков рассказал, без чего невозможно долгосрочное урегулирование в Европе
Песков рассказал, без чего невозможно долгосрочное урегулирование в Европе - РИА Новости, 18.02.2025
Песков рассказал, без чего невозможно долгосрочное урегулирование в Европе
Долгосрочное урегулирование невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:30:00+03:00
2025-02-18T12:30:00+03:00
2025-02-18T12:33:00+03:00
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Долгосрочное урегулирование невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается архитектуры безопасности в Европе, то, конечно, комплексное урегулирование, долгосрочное урегулирование, жизнеспособное урегулирование невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250218/kreml-2000026081.html
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россия, европа, дмитрий песков
Россия, Европа, Дмитрий Песков
Песков рассказал, без чего невозможно долгосрочное урегулирование в Европе
Песков: долгосрочное урегулирование невозможно без решения вопросов безопасности