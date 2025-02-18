https://ria.ru/20250218/peskov-2000025219.html

В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы

В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы - РИА Новости, 18.02.2025

В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы

Позиция России относительно возможного вступления Украины в военные альянсы хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:24:00+03:00

2025-02-18T12:24:00+03:00

2025-02-18T12:24:00+03:00

россия

украина

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Позиция России относительно возможного вступления Украины в военные альянсы хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Украины и добавил, что Россия не собирается в этом вопросе ничего диктовать. "Но совсем другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью, связанным с оборонными или военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241129/peskov-1986410281.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий песков, евросоюз, в мире