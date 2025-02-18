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В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы - РИА Новости, 18.02.2025
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12:24 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/peskov-2000025219.html
В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы
В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы - РИА Новости, 18.02.2025
В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы
Позиция России относительно возможного вступления Украины в военные альянсы хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:24:00+03:00
2025-02-18T12:24:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Позиция России относительно возможного вступления Украины в военные альянсы хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Украины и добавил, что Россия не собирается в этом вопросе ничего диктовать. "Но совсем другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью, связанным с оборонными или военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", - сказал Песков.
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россия, украина, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы

Песков: позиция России по вступлению Украины в военные альянсы хорошо известна

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Позиция России относительно возможного вступления Украины в военные альянсы хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Украины и добавил, что Россия не собирается в этом вопросе ничего диктовать.
"Но совсем другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью, связанным с оборонными или военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", - сказал Песков.
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29 ноября 2024, 12:42
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковЕвросоюзВ мире
 
 
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