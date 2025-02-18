https://ria.ru/20250218/peskov-2000025219.html
В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы
В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы - РИА Новости, 18.02.2025
В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы
Позиция России относительно возможного вступления Украины в военные альянсы хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:24:00+03:00
2025-02-18T12:24:00+03:00
2025-02-18T12:24:00+03:00
россия
украина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Позиция России относительно возможного вступления Украины в военные альянсы хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Украины и добавил, что Россия не собирается в этом вопросе ничего диктовать. "Но совсем другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью, связанным с оборонными или военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241129/peskov-1986410281.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле обозначили позицию России по вступлению Украины в военные альянсы
Песков: позиция России по вступлению Украины в военные альянсы хорошо известна