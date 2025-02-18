В Кремле рассказали готовности Путина проводить переговоры с Зеленским
Песков: Путин неоднократно выражал готовность провести переговоры с Зеленским
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что при необходимости готов вести переговоры и с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. Тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина", — сказал представитель Кремля.
Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
Срок его полномочий на высшем посту истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава киевского режима утверждал, что голосование сейчас "несвоевременно".
Как отмечал ранее Путин, в таком случае возникает вопрос в окончательном подписании документов, так как Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности. Российский лидер также подчеркивал, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады.