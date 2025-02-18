https://ria.ru/20250218/peskov-2000019784.html

В Кремле рассказали готовности Путина проводить переговоры с Зеленским

В Кремле рассказали готовности Путина проводить переговоры с Зеленским - РИА Новости, 18.02.2025

В Кремле рассказали готовности Путина проводить переговоры с Зеленским

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что при необходимости готов вести переговоры и с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:13:00+03:00

2025-02-18T12:13:00+03:00

2025-02-18T14:08:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

политика

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что при необходимости готов вести переговоры и с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. Тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина", — сказал представитель Кремля.Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.Срок его полномочий на высшем посту истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава киевского режима утверждал, что голосование сейчас "несвоевременно".Как отмечал ранее Путин, в таком случае возникает вопрос в окончательном подписании документов, так как Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности. Российский лидер также подчеркивал, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады.

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999971391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, политика, россия, владимир зеленский, дмитрий песков