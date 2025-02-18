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Киев бросило в дрожь из-за переговоров России и США, пишут СМИ
Киев бросило в дрожь из-за переговоров России и США, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2025
Киев бросило в дрожь из-за переговоров России и США, пишут СМИ
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде вызвали серьезную обеспокоенность в Киеве, пишет Le Parisien. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:49:00+03:00
2025-02-18T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде вызвали серьезную обеспокоенность в Киеве, пишет Le Parisien.Как отмечает издание, среди целей было восстановление отношений между Россией и США, пострадавших из-за конфликта на Украине, а также подготовка встречи между главами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом."От этой амбициозной повестки бросает в дрожь политиков в Киеве и европейских столицах, которые обеспокоены тем, что сближение Вашингтона и Москвы происходит без их ведома", — говорится в публикации.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
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в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, украина, европа
В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США, Украина, Европа
Киев бросило в дрожь из-за переговоров России и США, пишут СМИ
Parisien: переговоры России и США в Эр-Рияде до дрожи напугали Киев
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде вызвали серьезную обеспокоенность в Киеве, пишет Le Parisien
.
Как отмечает издание, среди целей было восстановление отношений между Россией и США, пострадавших из-за конфликта на Украине, а также подготовка встречи между главами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
"От этой амбициозной повестки бросает в дрожь политиков в Киеве и европейских столицах, которые обеспокоены тем, что сближение Вашингтона и Москвы происходит без их ведома", — говорится в публикации.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.