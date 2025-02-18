https://ria.ru/20250218/peregovory-2000154315.html
США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф
США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф - РИА Новости, 18.02.2025
США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями России, состоявшиеся во вторник в Эр-Рияде, как позитивные и нацеленные... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:32:00+03:00
2025-02-18T19:32:00+03:00
2025-02-18T19:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями России, состоявшиеся во вторник в Эр-Рияде, как позитивные и нацеленные на результат, подчеркнув, что Вашингтон не мог представить себе лучшего итога этих дискуссий. "Переговоры прошли позитивно, конструктивно, в деловом ключе. Все участники были настроены на достижение нужного результата. Когда мы обсуждали итоги после сессии, мы не могли представить себе лучшего исхода", – заявил он журналистам по итогам встречи с российской стороной. Ранее стороны заявили, что договорились продолжить взаимодействие, включая работу над дипломатическими и экономическими аспектами нормализации отношений России и США.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Цены на нефть, США, Россия, Стив Уиткофф, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф
Спецпосланник США Уиткофф: переговоры с Россией прошли позитивно и конструктивно