https://ria.ru/20250218/peregovory-2000154315.html

США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф

США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф - РИА Новости, 18.02.2025

США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями России, состоявшиеся во вторник в Эр-Рияде, как позитивные и нацеленные... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:32:00+03:00

2025-02-18T19:32:00+03:00

2025-02-18T19:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями России, состоявшиеся во вторник в Эр-Рияде, как позитивные и нацеленные на результат, подчеркнув, что Вашингтон не мог представить себе лучшего итога этих дискуссий. "Переговоры прошли позитивно, конструктивно, в деловом ключе. Все участники были настроены на достижение нужного результата. Когда мы обсуждали итоги после сессии, мы не могли представить себе лучшего исхода", – заявил он журналистам по итогам встречи с российской стороной. Ранее стороны заявили, что договорились продолжить взаимодействие, включая работу над дипломатическими и экономическими аспектами нормализации отношений России и США.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, россия, стив уиткофф, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде