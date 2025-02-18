Рейтинг@Mail.ru
США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000154315.html
США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф
США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф - РИА Новости, 18.02.2025
США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями России, состоявшиеся во вторник в Эр-Рияде, как позитивные и нацеленные... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:32:00+03:00
2025-02-18T19:32:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
россия
стив уиткофф
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997187534_0:0:2283:1285_1920x0_80_0_0_8a2679fc9c5a1abf72610aad83a2df2d.jpg
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями России, состоявшиеся во вторник в Эр-Рияде, как позитивные и нацеленные на результат, подчеркнув, что Вашингтон не мог представить себе лучшего итога этих дискуссий. "Переговоры прошли позитивно, конструктивно, в деловом ключе. Все участники были настроены на достижение нужного результата. Когда мы обсуждали итоги после сессии, мы не могли представить себе лучшего исхода", – заявил он журналистам по итогам встречи с российской стороной. Ранее стороны заявили, что договорились продолжить взаимодействие, включая работу над дипломатическими и экономическими аспектами нормализации отношений России и США.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997187534_132:0:2161:1522_1920x0_80_0_0_31c0bad3875813782170c994e937faaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сша, россия, стив уиткофф, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Стив Уиткофф, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
США не могли представить лучшего итога дискуссий в Эр-Рияде, заявил Уиткофф

Спецпосланник США Уиткофф: переговоры с Россией прошли позитивно и конструктивно

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями России, состоявшиеся во вторник в Эр-Рияде, как позитивные и нацеленные на результат, подчеркнув, что Вашингтон не мог представить себе лучшего итога этих дискуссий.
«
"Переговоры прошли позитивно, конструктивно, в деловом ключе. Все участники были настроены на достижение нужного результата. Когда мы обсуждали итоги после сессии, мы не могли представить себе лучшего исхода", – заявил он журналистам по итогам встречи с российской стороной.
Ранее стороны заявили, что договорились продолжить взаимодействие, включая работу над дипломатическими и экономическими аспектами нормализации отношений России и США.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
 
В миреЦены на нефтьСШАРоссияСтив УиткоффПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала