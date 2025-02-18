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В Эр-Рияде надеются, что переговоры помогли сблизить позиции России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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16:48 18.02.2025 (обновлено: 16:50 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000101655.html
В Эр-Рияде надеются, что переговоры помогли сблизить позиции России и США
В Эр-Рияде надеются, что переговоры помогли сблизить позиции России и США - РИА Новости, 18.02.2025
В Эр-Рияде надеются, что переговоры помогли сблизить позиции России и США
Саудовская Аравия рассчитывала при организации переговоров в Эр-Рияде, что диалог поможет сблизить позиции РФ и США, говорится в заявлении МИД королевства,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:48:00+03:00
2025-02-18T16:50:00+03:00
в мире
россия
сша
саудовская аравия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия рассчитывала при организации переговоров в Эр-Рияде, что диалог поможет сблизить позиции РФ и США, говорится в заявлении МИД королевства, распространенном Саудовским агентством новостей SPA.Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры между российской и американской делегациями."Переговоры проходят в рамках усилий королевства по укреплению безопасности и мира во всем мире, а также из-за его убежденности в том, что диалог является единственным способом разрешения всех международных кризисов и сближения взглядов двух сторон для достижения плодотворных результатов, которые отразятся в усилиях по установлению международного мира и безопасности", - отметил саудовский МИД.
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Эр-Рияде надеются, что переговоры помогли сблизить позиции России и США

Саудовская Аравия надеется, что переговоры помогли сблизить позиции России и США

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
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ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия рассчитывала при организации переговоров в Эр-Рияде, что диалог поможет сблизить позиции РФ и США, говорится в заявлении МИД королевства, распространенном Саудовским агентством новостей SPA.
Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры между российской и американской делегациями.
«
"Переговоры проходят в рамках усилий королевства по укреплению безопасности и мира во всем мире, а также из-за его убежденности в том, что диалог является единственным способом разрешения всех международных кризисов и сближения взглядов двух сторон для достижения плодотворных результатов, которые отразятся в усилиях по установлению международного мира и безопасности", - отметил саудовский МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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В миреРоссияСШАСаудовская АравияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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