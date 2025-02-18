https://ria.ru/20250218/peregovory-2000101655.html
В Эр-Рияде надеются, что переговоры помогли сблизить позиции России и США
В Эр-Рияде надеются, что переговоры помогли сблизить позиции России и США - РИА Новости, 18.02.2025
В Эр-Рияде надеются, что переговоры помогли сблизить позиции России и США
Саудовская Аравия рассчитывала при организации переговоров в Эр-Рияде, что диалог поможет сблизить позиции РФ и США, говорится в заявлении МИД королевства,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:48:00+03:00
2025-02-18T16:48:00+03:00
2025-02-18T16:50:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия рассчитывала при организации переговоров в Эр-Рияде, что диалог поможет сблизить позиции РФ и США, говорится в заявлении МИД королевства, распространенном Саудовским агентством новостей SPA.Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры между российской и американской делегациями."Переговоры проходят в рамках усилий королевства по укреплению безопасности и мира во всем мире, а также из-за его убежденности в том, что диалог является единственным способом разрешения всех международных кризисов и сближения взглядов двух сторон для достижения плодотворных результатов, которые отразятся в усилиях по установлению международного мира и безопасности", - отметил саудовский МИД.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Эр-Рияде надеются, что переговоры помогли сблизить позиции России и США
Саудовская Аравия надеется, что переговоры помогли сблизить позиции России и США