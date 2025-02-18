Рейтинг@Mail.ru
Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 18.02.2025 (обновлено: 15:58 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000083778.html
Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры
Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры - РИА Новости, 18.02.2025
Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры
В госдепе США заявили, что звонка и встречи между РФ и США недостаточно для "прочного мира", но в переговорах в Эр-Рияде для этого был сделан важный шаг вперед, РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:48:00+03:00
2025-02-18T15:58:00+03:00
в мире
сша
россия
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000005983_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_a389e3bab0d451839bf255507ad32b90.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В госдепе США заявили, что звонка и встречи между РФ и США недостаточно для "прочного мира", но в переговорах в Эр-Рияде для этого был сделан важный шаг вперед, передает журналист агентства Рейтер Хумейра Памук на своей странице в соцсети X."Одного телефонного звонка и одной встречи для установления прочного мира недостаточно. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - приводит журналист слова представителя госдепа.
https://ria.ru/20250218/gosdep-2000085600.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000005983_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_c0c1285c3c696541a4d5710b0c5a2d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Государственный департамент США
Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры

Госдеп заявил, что на переговорах в Эр-Рияде сделан важный шаг вперед

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В госдепе США заявили, что звонка и встречи между РФ и США недостаточно для "прочного мира", но в переговорах в Эр-Рияде для этого был сделан важный шаг вперед, передает журналист агентства Рейтер Хумейра Памук на своей странице в соцсети X.
"Одного телефонного звонка и одной встречи для установления прочного мира недостаточно. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - приводит журналист слова представителя госдепа.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США пообещали поддерживать контакты, заявили в Госдепе
Вчера, 15:54
 
В миреСШАРоссияГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала