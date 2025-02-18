https://ria.ru/20250218/peregovory-2000083778.html

Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры

Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры - РИА Новости, 18.02.2025

Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры

В госдепе США заявили, что звонка и встречи между РФ и США недостаточно для "прочного мира", но в переговорах в Эр-Рияде для этого был сделан важный шаг вперед, РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В госдепе США заявили, что звонка и встречи между РФ и США недостаточно для "прочного мира", но в переговорах в Эр-Рияде для этого был сделан важный шаг вперед, передает журналист агентства Рейтер Хумейра Памук на своей странице в соцсети X."Одного телефонного звонка и одной встречи для установления прочного мира недостаточно. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - приводит журналист слова представителя госдепа.

https://ria.ru/20250218/gosdep-2000085600.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, государственный департамент сша