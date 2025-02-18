https://ria.ru/20250218/peregovory-2000083778.html
Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры
Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры - РИА Новости, 18.02.2025
Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры
В госдепе США заявили, что звонка и встречи между РФ и США недостаточно для "прочного мира", но в переговорах в Эр-Рияде для этого был сделан важный шаг вперед, РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:48:00+03:00
2025-02-18T15:48:00+03:00
2025-02-18T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В госдепе США заявили, что звонка и встречи между РФ и США недостаточно для "прочного мира", но в переговорах в Эр-Рияде для этого был сделан важный шаг вперед, передает журналист агентства Рейтер Хумейра Памук на своей странице в соцсети X."Одного телефонного звонка и одной встречи для установления прочного мира недостаточно. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - приводит журналист слова представителя госдепа.
https://ria.ru/20250218/gosdep-2000085600.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Государственный департамент США
Госдеп прокомментировал прошедшие в Эр-Рияде переговоры
Госдеп заявил, что на переговорах в Эр-Рияде сделан важный шаг вперед