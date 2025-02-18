https://ria.ru/20250218/peregovory-2000056448.html
В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями
В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями - РИА Новости, 18.02.2025
В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями
Российско-американская встреча в Эр-Рияде нацелена на то, чтобы изложить друг другу базовые позиции сторон по проблемным вопросам, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:23:00+03:00
2025-02-18T14:23:00+03:00
2025-02-18T15:22:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российско-американская встреча в Эр-Рияде нацелена на то, чтобы изложить друг другу базовые позиции сторон по проблемным вопросам, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Переговоров как таковых нет, это предварительные консультации, смысл которых - изложить базовые подходы сторон", - сказал Грушко журналистам.По его словам, предполагается, что американская сторона изложит свою позицию."Сегодня, как мы предполагаем, позиция (президента США Дональда Трампа) она будет изложена в деталях нашим представителям, которые были назначены президентом РФ", - уточнил он.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, сша, александр грушко, дональд трамп
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Россия, США, Александр Грушко, Дональд Трамп
В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями
МИД: смысл встречи представителей России и США — изложить базовые позиции сторон