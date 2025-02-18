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В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями - РИА Новости, 18.02.2025
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14:23 18.02.2025 (обновлено: 15:22 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000056448.html
В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями
В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями - РИА Новости, 18.02.2025
В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями
Российско-американская встреча в Эр-Рияде нацелена на то, чтобы изложить друг другу базовые позиции сторон по проблемным вопросам, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:23:00+03:00
2025-02-18T15:22:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
россия
сша
александр грушко
дональд трамп
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российско-американская встреча в Эр-Рияде нацелена на то, чтобы изложить друг другу базовые позиции сторон по проблемным вопросам, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Переговоров как таковых нет, это предварительные консультации, смысл которых - изложить базовые подходы сторон", - сказал Грушко журналистам.По его словам, предполагается, что американская сторона изложит свою позицию."Сегодня, как мы предполагаем, позиция (президента США Дональда Трампа) она будет изложена в деталях нашим представителям, которые были назначены президентом РФ", - уточнил он.
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, сша, александр грушко, дональд трамп
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Россия, США, Александр Грушко, Дональд Трамп
В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями

МИД: смысл встречи представителей России и США — изложить базовые позиции сторон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российско-американская встреча в Эр-Рияде нацелена на то, чтобы изложить друг другу базовые позиции сторон по проблемным вопросам, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«
"Переговоров как таковых нет, это предварительные консультации, смысл которых - изложить базовые подходы сторон", - сказал Грушко журналистам.
По его словам, предполагается, что американская сторона изложит свою позицию.
"Сегодня, как мы предполагаем, позиция (президента США Дональда Трампа) она будет изложена в деталях нашим представителям, которые были назначены президентом РФ", - уточнил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреРоссияСШААлександр ГрушкоДональд Трамп
 
 
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