https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

Почему Штаты пошли на переговоры с Россией

Почему Штаты пошли на переговоры с Россией - РИА Новости, 18.02.2025

Почему Штаты пошли на переговоры с Россией

Почему США пошли на переговоры с Россией? Вопрос на самом деле не тривиальный. Его много кто задает, и все с разным подтекстом. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:00:00+03:00

2025-02-18T08:00:00+03:00

2025-02-18T08:05:00+03:00

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Почему США пошли на переговоры с Россией? Вопрос на самом деле не тривиальный. Его много кто задает, и все с разным подтекстом.Наш, российский подтекст: мы видим, что Трамп давит и нагибает всех по глобусу, будь то Китай, Канада или Дания, союзник или противник — неважно. До сих пор лишь две страны удостаивались от него внимания без агрессивной риторики и враждебных действий: Индия и Россия. Нет ли здесь какого-то подвоха, обмана?Их, западный подтекст — американский и особенно европейский: как в принципе для Соединенных Штатов возможно разговаривать на равных с Россией? Русские — это проигравшие в холодной войне, они должны молчать и слушать, учиться и догонять нас. Европейская "добавочная стоимость": уж если и говорить о чем-то с Россией, то вместе с нами, единым фронтом, которым мы навяжем русским условия капитуляции перед нашими общими ценностями.Ответ на эти вопросы в целом один, но для разных аудиторий его надо доносить в разных формулировках.Для российской аудитории: не надо себя недооценивать. Если сравнить результат, к которому за три года пришла Россия, с тем, с чем она начинала, то для независимого внешнего наблюдателя — вроде Дональда Трампа — этот результат колоссален. Ни одна страна в мире не подвергалась в кратчайший срок такому экономическому и морально-психологическому давлению, как Россия. Против нее ввели рекордное в истории количество санкций, ее открыто собирались ликвидировать невоенными методами, а что до военных, то на территории Украины и руками украинцев против нее вел прокси-войну весь блок НАТО. И Россия эти три года выдержала. Она неуклонно движется вперед на фронте, а ее экономика растет быстрее, чем у тех, кто собирался санкциями "разорвать ее в клочья". Можно, конечно, в конфликте с такой страной карабкаться дальше по лестнице эскалации, но конец данного пути очевиден: ядерная война и гарантированное взаимное военное уничтожение. А значит, необходимо выходить на прямые переговоры с Москвой.Ответ для американской аудитории: издержки США от борьбы за удержание "победы в холодной войне" давно превысили выгоды от этой "победы". Холодная война — это длительное противостояние между США и тогдашней Россией (СССР), которое было сфокусировано на Европе. Ту ситуацию пытаются воспроизвести сейчас, чтобы удержать концентрацию США на Старом Свете, только линия боевого соприкосновения ныне проходит не по Берлину, а по Днепру. Однако для Америки в XXI веке есть вещи куда более важные, чем сохранение рамок холодной войны: Китай, Индия, Индонезия. И с Россией, сильной страной, показавшей феноменальную выживаемость, пора начинать работать не как с проигравшей холодную войну XX века, а как с выигравшей прокси-войну XXI века, вне контекста Европы — и чтобы скинуть эту самую Европу со своей шеи.Самый неприятный ответ будет для европейской аудитории: вы оскорбились тем, что в Белом доме решили поговорить с Россией как с ровней и без вас, но с чего вы решили, что вы сами для США — ровня, что они должны с вами советоваться и приглашать вас куда-то? Вы американцам объективно не ровня, только Обама и Байден пытались этот факт камуфлировать, а Трамп отсекает дипломатичность и политес в обхождении с сателлитами как лишние сущности. Вы делегировали суверенитет и вопросы своего стратегического развития американцам, отказались от своих национальных интересов и заклеймили саму их доктрину как "российскую пропаганду". Сами просили, чтобы в Европе было как можно больше Америки. Так что же теперь возмущаться, что американцы вас не уважают? Россия в глазах американцев достойна куда большего уважения хотя бы потому, что она сама себя защищает, сама себя кормит, сама распоряжается своей судьбой и ни от кого не зависит.А Европа привыкла считать себя моральным лидером человечества, сидя под бесплатной военной защитой Соединенных Штатов. Вице-президент США Вэнс ясно и прямо сказал ей — Европе — на Мюнхенской конференции: моральным лидером вы не являетесь, читать другим мораль не имеете права и защищать себя теперь будете сами.Европейцам на эти слова остается безнадежно и горько плакать. Что, собственно, глава конференции Кристоф Хойсген вчера на закрытии мероприятия и сделал.

https://ria.ru/20250217/nato-1999899847.html

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аналитика, россия, сша, украина, европа