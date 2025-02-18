https://ria.ru/20250218/penza-2000156524.html

В Пензе загорелось производственное здание

В Пензе загорелось производственное здание - РИА Новости, 18.02.2025

В Пензе загорелось производственное здание

Спасатели тушат пожар в производственном здании на площади 600 квадратных метров в Пензе, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:42:00+03:00

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2025-02-18T19:42:00+03:00

происшествия

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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МОСКВА/САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в производственном здании на площади 600 квадратных метров в Пензе, сообщает МЧС России. "Пожар в Пензе... На улице Рябова производственное здание горит внутри и по кровле. Предварительно, огнем охвачены 600 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. На месте работают 37 специалистов и 13 единиц техники МЧС России. Как уточнили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС РФ, предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250216/delo-1999724151.html

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2025

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происшествия, россия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар